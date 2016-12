Réagissez

L’ex- directeur de la chaîne TV KBC devant le tribunal...

L’humour à la télévision aura vécu une année orwellienne en Algérie.

Après à peine quelques épisodes diffusés durant le mois du Ramadhan, l’émission satirique «Ki hna ki nass» de la chaîne de télévision KBC a été suspendue. Et pour cause, le studio privé loué par la chaîne pour le tournage de ce programme a été scellé par les éléments de la Gendarmerie nationale. Ces derniers ont effectué leur descente dans la soirée. «Les gendarmes ont affirmé que le studio a déjà été mis sous scellés par le passé. »

Mais cela prendra tout une autre tournure. Le directeur de la chaîne TV KBC (groupe El Khabar), Mehdi Benaïssa, son directeur de production Ryad Hartouf (producteur de l’émission loufoque «Nass Stah») et Nora Nedjaï, déléguée au ministère de la Culture chargée de la délivrance des autorisations de tournage, présentés devant le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, seront placés sous mandat de dépôt, le vendredi 24 juin 2016.

En signe de solidarité des comédiens, des plasticiens, des journalistes, des musiciens, des anonymes, des saltimbanques, des citoyens, femmes et hommes, des jeunes surtout, venant même de Tizi Ouzou, Oran, Médéa, Tissemssilt ou encore Béjaïa ont répondu à un appel lancé à travers les réseaux sociaux et relayés par quelques journaux portant sur un rassemblement au parvis du Théâtre national algérien (TNA) exigeant la libération de Mehdi Benaïssa, Ryad Hartouf et Nora Nedjaï, placés sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed à Alger. Et ce, depuis le vendredi 24 juin 2016. Tous venus témoigner leur soutien sans faille aux détenus, victimes des pratiques jurassiques du «big brother is watching you» (le grand frère te surveille).

Assis face à un aréopage adhérant à cette action unitaire, protestataire et civique, ils ont brandi des affiches dénonçant l’arbitraire et l’ignominie de ce fait du prince faisant table rase et voire éradiquant royalement le liberté d’expression — il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark.

Après un mois de détention, ils seront libérés. Mais le tribunal de Sidi M’hamed prononcera une peine de six mois de prison avec sursis à l’encontre de Mehdi Benaïssa et Hartouf Ryad. Nora Nedjaï sera condamnée à une année de prison avec sursis assortie d’une amende de 50 000 DA. L’humour chèrement payé. «On ne rigole pas avec ça.»