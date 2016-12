C’était un héros international

Réagissez

Il chantait «nous pouvons êtes des héros juste pour un jour».

Car c’était un héros de temps modernes, une légende de du pop-rock. L’auteur de Space Oddity, David Bowie, est décédé en janvier l’âge de 69, au lendemain de la sortie de son nouvel album testamentaire Blackstar. L’une des icônes ayant marqué la pop, le rock et l’electronica, l’histoire de la musique, David Bowie — plus de 140 millions d’albums vendus dans le monde — est mort, à l’issue d’un combat de 18 mois contre le cancer. Alors que son 25e album, Blackstar, est sorti le 8 janvier 2016. David Bowie, pour le résumer. Il est ce «Rimbaud» de la pop music. Car poète. Un songwriter comme on dit. Il est comme son personnage fictif, une star du glam-rock, Ziggy Stardust, conçu et interprété dans l’album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, sorti en 1972. Extravagant, androgyne, extraterrestre, humaniste et messager de la paix et de l’amour. Il est celui qui « booste » la carrière solo d’un certain Lou Reed ou encore Iggy Pop. Il est celui qui fait dans l’électronica avant l’heure, avant Daft Punk, aux côtés de Brian Eno( ex-Roxy Music, producteur du groupe irlandais U2). Pour ce faire, il fallait dépasser le mur du son… de Berlin ( l’Allemagne n’était pas encore réunifiée) entre 1977 à 1979. D’où la fameuse «trilogie berlinoise» : Low, Heroes et Lodger.