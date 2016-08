Réagissez

Une chanteuse ayant du «chien» andalou

Elle est musicienne et interprète du style andalou. Auteure de quatre albums, l’artiste, à la voix suave, se produit régulièrement sur les scènes du pays. Toujours en quête de perfection, Lila, très confiante en l’avenir de cette musique, estime pourtant, que «ce patrimoine a de fortes chances de continuer à perdurer, à condition qu’on l’habite de sa propre création».

- Vous venez de sortir votre quatrième album, Nouba Housn Es-Selim, en hommage à votre défunt époux, que Dieu ait son âme, et à vos parents toujours vivants. Est-ce un hommage à tous les époux, tous les parents ? Pourriez-vous nous en parler ?

La poésie n’est jamais que métaphore quand on parle de soi, on est toujours dans une sorte de généralisation qui fait que tout le monde peut se reconnaître dans les mots déployés. Oui, effectivement, c’est un hommage à l’amour, à l’amitié, à l’affection, à la tendresse et tout ce qui peut réunir les êtres humains.

Dans ce quatrième album, Housn Es-Selim, j’ai voulu ainsi partager avec tous ceux qui peuvent se reconnaître, mon chagrin, mais aussi ma reconnaissance et mon amour à tous ceux qui l’ont partagé avec moi et ont contribué à me ramener à la vie. Je tiens pour cela à rendre hommage à Toufik Benghabrit, qui a su, lui d’abord, de ses mots, traduire ce que je portais déjà profondément en moi. La poésie c’est déjà un miracle de la vie... Quand elle est associée à la musique... Vous imaginez !

- Vous avez déclaré dans l’une vos interviews que la musique andalouse risque de mourir s’il n’y a pas de création. Mais ne craignez-vous pas d’altérer l’âme de ce style en le modernisant, en touchant à ses racines ?

Créer n’est pas effacer. Créer, ce n’est pas tourner le dos à ce qui existe déjà pour faire autre chose ! On ne crée jamais à partir de rien. Au contraire, c’est profondément imprégné de ce que l’on a déjà acquis que l’on peut dynamiser de l’intérieur un espace auquel on croit. Notre patrimoine risquerait fort de disparaître s’il reste fermé à des sensibilités neuves et donc à la création.

- Vous avez mis deux ans pour réaliser cet album. Faut-il tout ce temps pour faire un opus ?

Oui ! Peut-être même plus quelquefois ! En fait, pour vous répondre, je rebondis sur ce qui précède. Deux ans certes, qui incluent la réflexion, la mise en correspondance des éléments qui s’additionnent, sentir pour bien les vivre toute ces sonorités qui rentrent en harmonie avec les textes et surtout vivre ce qui est finalement très personnel, en empathie totale avec le monde dans lequel on cherche à inscrire cette création : le monde andalou, la sensibilité d’un peuple, l’attente actuelle de tous ceux qui en sont les fans, etc.

A tout cela, s’ajoute tout le travail technique, les répétions des musiciens, la réalisation dans le studio d’enregistrement ainsi que l’édition. C’est plus que du travail, c’est un véritable engagement.

- Après la sortie de cet album, que vous considérez comme un accouchement, des concerts à travers le pays, quel sera votre programme à venir ?

Effectivement, cet album a été porté auprès de divers publics et à travers toute l’Algérie. Ça a été à chaque fois un véritable bonheur et un vrai partage ! Quant à mes projets, ils sont évidemment nombreux! Même si je sais pertinemment qu’on ne réalise jamais tout ce dont on a envie ! Le plus important c’est de se fixer des lignes directrices, de leur rester fidèle et de continuer à travailler dans le respect des valeurs auxquelles on croit. C’est ce que j’essaye de faire en préparant mon prochain album.