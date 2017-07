«C’est l’endroit où se retrouve toute la profession théâtrale»

Réagissez

Jusqu’au 30 juillet, Avignon, la cité des Papes, s’est transformée en ruche bourdonnante, entre le Festival In de théâtre (41 spectacles) et le Off, avec ses 1500 offres. Tout ce que la France compte comme comédiens s’est donné rendez-vous pour la fête du spectacle vivant. Le nouveau président du Festival Off, Pierre Beyffete, a répondu à nos questions.

- Une question très généraliste. Comment définiriez-vous le Festival de théâtre Off ?

Comme le plus grand festival de France. Un des plus grands du monde. Le deuxième, car il y a le «fringe», à Edimbourg. Le «fringe», ce sont toutes les esthétiques, nous, ce n’est que le théâtre. Nous sommes donc bien le plus grand festival du monde en terme théâtral, même si question propositions, on est en deuxième position derrière le «fringe». Avignon, est un lieu magnifique de créations. On fait plus de 1000 créations sur 1500 spectacles. C’est donc un lieu d’émergence.

- Vous avez d’ailleurs séparé cette année dans le catalogue les nouvelles créations des anciennes…

On a fait apparaître les nouvelles créations car ce sont les plus fragiles, économiquement parlant, du fait qu’elles n’ont pas de presse et de notoriété. C’est plus difficile de faire venir les gens pour celles-ci, alors on fait un focus sur elles pour les accompagner. C’est la création de demain.

- Quels sont les appuis sur lesquels le Festival Off tire sa force et quelles sont ses faiblesses ?

Ses forces, ce sont les acteurs, les artistes. Il y a là une immense richesse, une envie de créer et de faire vivre le spectacle vivant, c’est juste merveilleux. C’est sa force par dessus tout, cette foi et ce souci de servir le spectacle quoi qu’il arrive. La faiblesse, c’est la fragilité économique des artistes et des productions qui viennent jouer à Avignon.



- Le terme fragilité est un mot que vous employez beaucoup. Vous l’avez utilisé dans votre édito du catalogue du Off. C’est une notion importante ?

Je suis un vrai défenseur des artistes et je trouve inadmissible qu’ils ne soient pas payés pour leur travail. Or, c’est le cas d’une grande majorité à Avignon qui est mal ou peu payée. Il n’y a aucune raison pour que ce secteur d’activité soit le seul où on accepte le bénévolat en permanence.



- La fragilité ne serait-elle pas due en partie à l’augmentation exponentielle du nombre de spectacles proposés, près de 1500 cette année ?

Le problème n’est pas là. C’est la partie haute de l’iceberg. La réalité est ailleurs. Si toutes les salles étaient pleines, cela ne poserait pas de problèmes. La question n’est pas le nombre de spectacles, mais le nombre de spectateurs. Comment doit-on faire pour faire venir plus de spectateurs? On ne peut pas empêcher les compagnies de venir, ce n’est pas notre boulot et on n’a pas le droit de le faire, ni l’envie. Notre rôle, c’est de réfléchir comment leur apporter les meilleures conditions de travail.

Comment on les accompagne, en termes de public, mais pas seulement. Il y a aussi le financement, la formation, l’aide pour ce dont ils ont besoin... Notre préoccupation, c’est le public. Si on était capables de remplir 2000 salles, cela ne me dérangerait pas d’avoir 2000 spectacles. Ce n’est tout de même pas un problème. Il y a des pays où il y a trop de guerres, nous on a trop de spectacles.



- Le charme de ce festival, côté public, c’est son aspect désordonné, mais en même temps très organisé. Que chacun de son côté fasse son festival, n’est-ce pas là le talon d’Achille du Off ?

Il faut remonter à l’origine de ce festival. Avec les idées anarchistes et libertaires de cette époque. Cela a continué. Cela en fait sa saveur. Pourtant, on sait que cette liberté de faire est devenue la liberté du renard libre dans le poulailler libre. Cela devient un peu n’importe quoi. Il faut qu’on arrive à garder cette essence et la sève de la liberté. En même temps, il faut être capable d’accompagner les gens. La liberté sans règle, c’est l’anarchie. Je ne suis pas un défenseur de l’anarchie.

- Nouveau président, vous avez des pistes pour remédier à cet état de fait ?

Ma piste, c’est la professionnalisation du Off et des artistes. Il faut qu’ils soient payés pour leur travail.

- Comment y arrive-t-on ?

De plusieurs manières. En travaillant d’ores et déjà sur trois axes : la création d’un fonds d’aide à l’emploi, la professionnalisation, qui a permis d’aider 205 artistes sur la base de 1000 euros chacun. Pour l’obtenir, il fallait faire une création et respecter la convention collective sur les salaires.

La deuxième chose, on a fait un travail sur le renouvellement des publics en recentrant la communication sur la proximité géographique. On a fait des opérations pour les jeunes et pour les familles. Enfin on a agi pour les mutualisations des affiches pour en réduire le coût. On a négocié avec un gros imprimeur, ce qui a permis de le réduire de moitié.

- Comment expliquez-vous que beaucoup de jeunes comédiens aient pour objectif de venir à ce festival ?

D’abord, quand j’ai commencé ce métier, j’étais metteur en scène et il y avait ceux qui ont fait Avignon et ceux qui ne l’ont pas fait. On regardait comme des dieux ceux qui avaient Avignon. Je pense que c’est initiatique dans la vie d’un acteur, il faut avoir fait Avignon, au moins une fois. C’est l’endroit où se retrouve toute la profession.

Et puis je pense qu’il y a une vraie fragilité sur les territoires, liée aux baisses des dotations publiques, légitimes par ailleurs, car il faut bien faire des économies, mais il se trouve que les artistes ont moins d’opportunités de présenter leur travail. Ici c’est le seul endroit où ils peuvent jouer 21 jours d’affilée et exister en tant qu’artistes. Un comédien qui ne joue pas n’est pas un comédien. Ils ont besoin de venir. Moins ils joueront en région, plus ils viendront. Pour faire leur métier. Vous, vous êtes journaliste, si vous n’avez personne à interviewer vous n’êtes plus journaliste.

- Du côté des compagnies étrangères qui viennent à Avignon, certaines sont aidées par leurs pays, d’autres non, quelle est votre politique en la matière ?

L’état des lieux, je suis en train de le faire. Il n’est pas très bon. Il faut qu’on arrive à recentrer l’internationalisation du festival. Aujourd’hui il y a des compagnies qui viennent, on les identifie assez mal. On sait qu’elles sont étrangères, mais on n’a pas vraiment d’accompagnement possible à faire. Les difficultés des spectacles qui viennent de l’étranger, ce sont les problèmes de la langue et des cultures qui se rencontrent. Il ne suffit pas de les mettre l’un à côté de l’autre pour que ça fonctionne. Il faut expliquer. C’est important et on le voit tous les jours dans le monde.

Au Off, on est en train de réfléchir à la manière de faire des focus spécifiques sur des pays, sur des territoires, sur des continents, pour permettre à des publics d’aborder les spectacles en ayant l’idée de découvrir une autre culture. Cela passant par les spectacles, mais aussi par des conférences et des expositions.

J’ai une grande envie de structurer cela. Il y a une vraie richesse culturelle dans le monde et il y a une urgence à ce qu’on se connaisse les uns les autres. On voit l’état catastrophique du monde. La culture est un moyen majeur de se comprendre. C’est essentiel. Il faut que les artistes étrangers soient bien accueillis, qu’ils soient mis en avant, qu’on les voie. Ils doivent pouvoir raconter des choses car au-delà de la réalité artistique, c’est un langage d’humanité qu’on doit propager.