Réagissez

La comédienne américaine, Bette Midler, a été sacrée dimanche, à 71 ans, meilleure actrice dans une comédie musicale lors de la cérémonie des Tony Awards, les récompenses de la saison à Broadway.

Devenue très rare au cinéma ou à la télévision, l’artiste charismatique a fait son retour cette saison sur les planches dans Hello, Dolly !, un classique du répertoire de la comédie musicale américaine. Elle a retrouvé là ses premières amours, plus de 50 ans après avoir débuté à Broadway et percé dans la comédie musicale Fiddler on the Roof («Un violon sur le toit»), en 1966. Entre-temps, l’actrice et chanteuse a été nominée deux fois pour l’Oscar de la meilleure actrice dans un rôle principal, a vendu des millions de disques et raflé quatre Golden Globes, quatre Emmy Awards et trois Grammy Awards.

A l’aise dans tous les genres, de la comédie au drame, elle a pris une place à part dans le paysage culturel américain, avec sa personnalité hors norme. Sa performance dans le long métrage The Rose (1979), où elle incarne un personnage librement adapté de la vie de la chanteuse Janis Joplin, a notamment marqué les esprits. Les représentations de Hello, Dolly !, dont la première a eu lieu le 20 avril, ont été l’occasion de vérifier son immense popularité.

Les critiques ont salué l’investissement dans cette comédie musicale au rythme soutenu de Bette Midler, encore largement capable, à plus de 70 ans, de captiver un public. «Ce truc a la capacité de vous redonner le moral en cette époque terrible», a conclu la comédienne au sujet de Hello, Dolly !, lors de son discours de remerciement. Si Bette Midler a été la plus remarquée dimanche, c’est une autre comédie musicale, Dear Evan Hansen, qui en est sortie grand vainqueur.

Création assez complexe autour du suicide, de l’adolescence et des normes sociales, Dear Evan Hansen a reçu six Tony Awards dimanche, dont celui de la meilleure comédie musicale. La nouvelle coqueluche de Broadway, Ben Platt, qui incarne Evan Hansen, a reçu le Trophée du meilleur acteur dans une comédie musicale, à 23 ans seulement. Côté théâtre, c’est la pièce Oslo, sur les négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens, qui a tiré son épingle du jeu, emportant les prix de la meilleure pièce et du meilleur acteur dans un second rôle.