Box-Office : Sully en tête… d’affiche

Tom Hanks dans Sully

Selon des chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations, Sully, dont le personnage principal Chesley Sullenberger est incarné par Tom Hanks, a récolté 21,7 millions de dollars ce week-end et 70,2 millions depuis sa sortie. Le film d’horreur Blair Witch, d’Adam Wingard avec Brandon Scott et Callie Hernandez, troisième opus de la série dix-sept ans après la sortie du Projet Blair Witch, récolte 9,6 millions de dollars pour son premier week-end sur les écrans.

Blair Witch raconte l’histoire d’un groupe d’amis qui décident de s’aventurer dans la forêt de Black Hills, dans le Maryland, pour élucider les mystères entourant la disparition en 1994 de la sœur de l’un d’eux que beaucoup croient liée à la légende de Blair Witch. Celle-ci s’avère bien réelle et plus terrifiante encore. Bridget Jones Baby, également une nouveauté avec Renée Zellweger et Patrick Dempsey, gagne 8,6 millions de dollars.

Cette comédie romantique narre la vie d’une femme qui se retrouve célibataire à 40 ans passés, jusqu’à ce qu’elle fasse la rencontre de deux hommes et tombe enceinte sans savoir duquel des deux. Snowden, thriller d’Olivier Stone avec Joseph Gordon-Levitt, est quatrième avec 8 millions de dollars pour sa sortie. Il retrace la croisade d’Edward Snowden, ancien consultant de la NSA en fuite en Russie contre l’intrusion par les agences d’espionnage américaines dans la vie privée des citoyens.

Le film d’horreur, Don’t Breathe - La maison des ténèbres tombe à la cinquième place avec 5,6 millions de dollars en quatrième semaine (75,4 millions au total). Suivent au classement : 6. When the Bough Breaks, thriller à budget modeste, qui récolte 5,5 millions de dollars (22,6 millions au total sur deux semaines), met en scène un couple qui ne peut avoir d’enfant. Et la mère porteuse qu’il recrute finit par devenir dangereuse. 7.

La superproduction Suicide Squad, avec Will Smith et Jared Leto recule au septième rang avec 4,7 millions de dollars, portant le total des recettes à 313,8 millions sur sept semaines. 8. Le film d’animation Robinson Crusoé récolte 2,8 millions de dollars (6,8 millions en huit semaines). 9. Kubo et l’armure magique, mêlant animation en volume («stop motion») et numérique, arrive neuvième avec 2,5 millions de dollars (44,2 millions en six semaines).

10. Peter et Elliott le dragon, également un film d’animation, tombe à la dixième place, engrangeant 2,2 millions de dollars (73,0 millions en six semaines).