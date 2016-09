Box-Office : Le thriller Don’t Breathe, un nouveau souffle

Réagissez

Scène du film Don’t breathe

Le thriller Don’t Breathe - La maison des ténèbres continue à faire vibrer le public nord-américain et garde la tête du box-office, selon des chiffres définitifs publiés mardi par la société Exhibitor Relations.

Don’t Breathe, a rapporté 19,7 millions de dollars pendant le long week-end du Labor Day (55,1 millions de dollars en deux semaines dans les salles des Etats-Unis et du Canada). Il suit un trio d’amis entrant par effraction dans la maison d’un aveugle reclus, pensant s’en tirer facilement. Mais leur forfait tourne au cauchemar. Le long métrage, qui sort en octobre en France et a reçu des critiques élogieuses aux Etats-Unis, fait partie d’une nouvelle génération de films d’horreur à petit budget qui fait trembler les méga productions des studios hollywoodiens, préférant l’art du suspense vieille école aux torrents d’hémoglobine et déferlantes d’effets spéciaux.

En deuxième, la superproduction Suicide Squad, avec Will Smith, Jared Leto et Margot Robbie, a engrangé 12,7 millions de dollars entre vendredi et lundi et a passé la barre des 300 millions de dollars depuis sa sortie il y a cinq semaines. Le film d’animation Kubo et l’armure magique, mêlant animation en volume («stop motion») et numérique, s’impose en troisième position avec 8,8 millions de dollars (36,6 millions en trois semaines). L’intrigue se déroule dans un village du Japon médiéval.

Ce dessin animé virtuose du studio Laïka double le Disney Peter et Elliott le dragon qui le suit de près avec 8,5 millions de dollars en quatre jours (66,2 millions depuis sa sortie). Autre film d’animation, le décadent Saucisse Party, qui narre la quête existentielle d’une saucisse, recule à la cinquième place avec 6,5 millions de dollars (89 millions en quatre semaines). Le drame Une vie entre deux océans, avec Michael Fassbender et Alicia Vikander, récolte 6,2 millions de dollars pour sa sortie.

War Dogs accumule 6,1 millions (36,6 millions de dollars au total en trois semaines à l’affiche). Co-mancheria, thriller de David Mackenzie avec Jeff Bridges, grimpe de la douzième à la neuvième place pour sa quatrième semaine, avec 5,9 millions, et une présence en salles renforcée. La comédie sur des mères au bord de la crise de nerfs, Bad Moms, avec Mila Kunis et Kristen Bell, gagne une place, avec 5,8 millions de dollars (103,6 millions en six semaines). Mechanic résurrection ferme le top ten avec 5,7 millions de dollars (16 millions en deux semaines.