Bordj Bou Arreridj : Présentation de la pièce El Garab Wa Salihin

Réagissez

Le théâtre régional d’El Eulma (Sétif) a ouvert mercredi dernier la saison 2017 par la présentation d’une de ses plus belles pièces théâtrales, «El Garab Wa Salihin», du dramaturge Abderrahmane Kaki, à la salle Mohamed Boudiaf à Bordj Bou Arréridj. Comme les années précédentes, les spectateurs sont venus en nombre applaudir les comédiens et le réalisateur.

Cette œuvre est une comédie satirique qui critique la perversion morale de la société, et son penchant vers l’intérêt personnel au détriment des bonnes valeurs, ayant pour conséquence d’affecter les relations de l’individu avec son entourage. Une belle récompense pour ces acteurs confirmés ou néophytes dont des comédiennes. À chaque représentation, le public fidèle aime venir voir sur scène des personnes qu’il côtoie dans la vie de tous les jours, les découvrant sous un nouveau jour dans leurs rôles d’acteurs.

Cette fois-ci, les acteurs ne se sont pas contentés de reproduire la pièce, ils ont apporté des contributions pour mieux véhiculer le message en l’actualisant à travers l’utilisation du mime, la musique ou les projections vidéos qui ont permis d’appuyer le jeu des comédiens, même le nom de l’auteur de la pièce a été prononcé en prologue de la représentation. Cette pièce de 90 minutes met en scène trois saints (salihines), en l’occurrence Sidi Abderrahmane, Sidi Boumediene et Sidi Abdelkader, descendus sur terre, dans un pauvre hameau pour répondre à l’invocation d’un pauvre père, porteur d’eau de son état. El Garrab ne fait rien pour changer les choses sauf mener les saints à Saliha qui représente la bonté, même si elle est mal vue par les villageois ; Kadour le balayeur défend quant à lui les valeurs du travail. Personne ne voudra leur accorder l’hospitalité, à l’exception d’une femme exerçant le plus vieux métier du monde, chez qui ils trouveront refuge et hospitalité.