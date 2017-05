Bohemian Rhapsody

Réagissez

Déjà dans l’après-midi de vendredi, une vidéo circulait sur le Net. Elle montrait Charles Aznavour en train de chiner dans la médina de Rabat.

Tous les admirateurs étaient rassurés. Charles Aznavour est dans la ville, où on croisait un nombre important de fans de la première heure venusde France et des Etats-Unis. Le concert inaugural du Festival Mawazine-Musiques du monde, se tenant du 12 au 20 mai 2017, a été étrenné, au Théâtre national Mohammed V, à Rabat. Bien sûr, affichant complet depuis l’annonce de son concert au Maroc. Donc, des milliers d’admirateurs frustrés. Mais les «happy few» — les veinards — ont assisté à une prestation d’un monument jurant avec la gérontologie et le film No country for old men (Pas de pays pour les vieux).

Toujours aussi vert et alerte, Charles Aznavour délectera son auditoire, non sans un «brin de nostalgie», avec les standards Les émigrants, La maison rose, A ma femme, Mourir d’aimer, She, Avec un brin de nostalgie, Non je n’ai rien oublié, Ave Maria, Mes emmerdes, Il faut savoir, Désormais, Hier encore, Les plaisirs démodés, Emmenez-moi, La Mamma…

Et bien sûr l’incontournable La Bohème. Nommé «Entertainer of the Century» par CNN en 1988, Charles Aznavour mène une carrière unique qui s’échelonne sur 70 ans. Plus de 100 millions de disques vendus, 1200 chansons, 80 films, 294 albums, des centaines de disques d’or, de platine et de diamant, et des milliers de concerts dans 94 pays à travers le monde. Charles Aznavour a connu un grand succès dans le monde entier avec sa chanson She, numéro 1, dans de nombreux pays et présente dans le blockbuster Coup de foudre à Notting Hill. Il a également eu d’autres grands succès avec The Old Fashioned Way, Yesterday When I Was Young, La Mamma, La Bohème… Charles Aznavour, de son vrai nom Chahnour Varinag Aznavourian, a joué et enregistré en plusieurs langues.

Ses chansons ont été revisitées par de célèbres artistes, tels qu’Elton John, Bob Dylan, Sting, Placido Domingo, Céline Dion, Julio Iglesias, Edith Piaf, Liza Minnelli, Sammy Davis Jr., Ray Charles, Elvis Costello et bien sûr, Idir, le grand chanteur algérien d’expression kabyle (Avava Inouva, Zwit Rwit…). Idir vient de sortir un album intitulé Ici et Ailleurs, où figure la guest-star Charles Aznavour. Et bien d’autres convives de renom, comme Patrick Bruel, Francis Cabrel, Bernard Lavilliers, Maxime Le Forestier, Grand Corps Malade, Gerard Lenorman..

ELLIE GOULDING, une place à part dans le monde de la musique

La chanteuse, auteure et compositrice britannique, Ellie Goulding, a créé un «effet clubbing» à ciel ouvert sur la scène de l’OLM Souissi devant des dizaines de milliers de jeunes ou encore de «kids» accompagnés de leurs parents.

Dynamique, elle fera bouger, et même trépigner, plus d’un avec Explosions, My Blood Lights, How Long Will I Love You, Still Falling for You, Holding on for Life, Something in the Way You Move, Outside (reprise de Calvin Harris), I Need Your Love, Anything Could Happen, ou encore Love Me Like You Do. Avec ses mélodies électro-pop enivrantes, Ellie Goulding s’est rapidement fait une place à part dans le monde de la musique. L’artiste est en effet une chanteuse très influente : très présente sur les réseaux sociaux, elle compte à ce jour pas moins de 13 millions d’abonnés sur Instagram, 13 millions de fans sur Facebook et plus de 6 millions de followers sur Twitter. Lights, son album sorti dans les bacs en 2010 a remporté un franc succès grâce à son imparable single Under the Sheets, qui a propulsé Ellie en tête des charts au Royaume-Uni.

Véritable machine à tubes, Ellie compte deux featurings avec Calvin Harris pour I Need Your Love en 2013 et Outside en 2014. Elle a aussi composé un titre, Mirror, pour le nouveau volet des aventures de Katniss Everdeen, The Hunger Games : Catching Fire.

La star a aussi enivré les spectateurs du film Fifty Shades of Grey, avec sa célèbre chanson Love me like you do, un titre qui a rapidement fait le tour du monde. En août 2016, Ellie a sorti un nouveau single pour la bande annonce de la comédie romantique Bridget Jones Baby. En pleine gloire, Ellie enchaîne désormais les performances dans les stades et les grands festivals de musique, comme Lollapalooza et Coachella.

A ce jour, cette artiste aux multiples talents et à la voix d’or compte trois singles au sommet du classement des meilleurs titres au Royaume-Uni, plus de 30 millions d’albums vendus dans le monde, ainsi qu’un Brit Awards pour le Best Female Solo Artiste et Critics Choice. «Je suis fière de chanter et jouer pour les publics du monde entier comme ici, au Maroc. Et d’évoquer des questions portant sur la protection de l’environnement, le changement de climat...Heureuse de savoir que ma musique soulage des gens se trouvant en difficulté... Je lis, je regarde des films, je rencontre des gens à travers le monde...

C’est cela mon inspiration...», a confié Ellie Goullie Goulding, vendredi après-midi lors de la conférence de presse à la Villa des Arts, à Rabat. La scène Nahda dédiée au chant oriental a accueilli Sami Yusuf, auteur, compositeur, interprète et poète proclamé «Britannique musulman le plus populaire au monde».

A travers sa musique, qui évoque sa relation avec l’islam, le chanteur a célébré l’amour, la tolérance et la miséricorde, en revendiquant une authenticité rare et une passion intacte pour les patrimoines traditionnels. Cet engagement lui a permis de vendre pas moins de 34 millions de disques et de révolutionner les «anasheeds» en donnant naissance à un nouveau genre musical. La scène de Salé a été l’hôte de prestations très remarquées de grandes figures de la musique marocaine. Comme Latifa Raâfat, Fatima Zahra Laâroussi, Orchestre Regragui et Abderrahim Souiri. La scène africaine a été investie par la formation Panache Culture (Maroc-Belgique) faisant dans le reggae, raï, afro-beat... Ce groupe énergique a rendu hommage à la légende du reggae, Bob Marley. A travers les Get Up, Stand up, Jamin’, Lion Zion...