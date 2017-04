Bodytraffic Company à Alger

Réagissez

Dans le cadre de la huitième édition du Festival international de danse moderne, qui se tient à Alger du 29 avril au 2 mai, et en collaboration avec le ministère de la Culture, l’ambassade des Etats-Unis annonce l’arrivée à Alger de Bodytraffic, une troupe de danse moderne basée à Los Angeles, pour donner un spectacle le 30 avril à l’Opéra d’Alger Boualem Bessaïeh, dans le cadre de sa participation au festival. Tout au long de cette année, Bodytraffic a présenté des spectacles pour de grands publics et dans des salles prestigieuses dans le cadre des festivals donnés en Amérique du Nord, notamment le Festival de Dance Jacob’sPillow, le New York City Centre’sFall for Dance, le Festival Chutzpah !, à Vancouver, le Festival de la danse Laguna, le Broad Stage à Santa Monica, Annenberg Centre à Philadelphie, et le World Music / Crasharts à Boston. Ils se sont surtout illustrés lors du gala d’ouverture de l’orchestre philharmonique de Los Angeles, à la salle de concerts Walt Disney, sous la direction de Gustavo Dudamel, avec la collaboration du chorégraphe Victor Qujida, le sculpteur Gustavo Godoy et le compositeur Jasper Gahunia.

A Alger, la troupe de danse animera un atelier de trois jours au profit des danseurs du Ballet national et des enfants de l’Association Chams. Bodytraffic se joindra aux danseurs du Ballet national et aux enfants de l’association Chams pour un deuxième spectacle au palais de la culture Moufdi Zakaria le 2 mai à 18h30.



Le Mexique présent avec A Poc A Poc

Le Mexique aussi participera au Festival international de danse contemporaine d’Alger. Il sera représenté par A POC A POC, compagnie mexicaine de danse contemporaine, qui a déjà participé à l’édition de 2013. En cette occasion, l’œuvre mexicaine sera interprétée par Jaime Camarena, directeur de cette compagnie et danseur, Stéphanie García, danseuse permanente, et Ulises González, danseur invité du Centre de production de danse contemporaine du Mexique (Ceprodac). A POC A POC se produira dans la soirée du 1er mai, à partir de 18h30, et partagera la scène avec une troupe algérienne de Mostaganem, l’Allemagne et la Russie. Son spectacle, intitulé Cartografía Especializada (Cartographie spécialisée), est une œuvre conçue par Jaime Camarena. Elle est née de l’idée de recréer le concept de l’éloignement dans une relation de couple.