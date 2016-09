Bise du pays du matin frais

Réagissez

La comédie musicale Nanta, une cuisine instrumentale qui...

C’est l’un des plus ambitieux festival culturel de la République de Corée en Algérie. Il se déroulera du 4 au 8 octobre 2016 au Palais de la culture, à la salle Ibn Khaldoun, à Alger, et au Zénith de Constantine.

Une semaine culturelle, économique et sportive dont le thème central est «Rencontrer la Corée» authentique et fascinante permettant de découvrir le meilleur de la culture, de la civilisation, du divertissement, de la cuisine ainsi que de l’industrie de la République de Corée. Une belle carte de visite. Le festival se veut une occasion valorisant la culture traditionnelle mais aussi montrant le style de vie contemporain en République de Corée.

Au menu du programme de cette semaine culturelle figurent une présentation-dégustation culinaire, au grand bonheur des cinéphiles algériens, une rétrospective du cinéma contemporain et classique coréen, notamment des blockbusters L’Agent de Ryoo Seung-Wan, Le Dernier jour de Yun Je-Gyon, La Guerre des flèches de Kim Han-Min et deux films d’animation pour enfants Mari Lyagi et Yobi, le renard à cinq queues. Ces films seront à l’affiche à l’auditorium du Palais de la culture.

Bourse d’études de quatre ans à l’Université Hankuk

Un concours d’expression orale de langue coréenne sera lancé afin de développer les compétences linguistiques des Algériens qui ont étudié la langue coréenne et, par ailleurs, susciter leur intérêt pour l’histoire et la culture coréennes. L’édition 2016 permettra aussi au premier(e) lauréat(e) de décrocher une bourse d’études de quatre ans à l’université Hankuk des études étrangères (HUFS).

Au volet sportif, le championnat de taekwondo 2016, organisé dans le cadre de la Coupe de l’ambassadeur de Corée, se tiendra les 7 et 8 octobre 2016 à la salle omnisports Harcha, à Alger. Ce tournoi vise principalement à renforcer l’esprit des arts martiaux et le fairplay sportif entre les athlètes. Le public algérien pourra également apprécier la magnifique démonstration de l’équipe de taekwondo de l’université coréenne Keimyung.

Cette semaine culturelle accueillera, en marge des riches et denses activités, une exposition de produits agricoles, alimentaires et cosmétiques coréens. Cette exposition, prévue du 4 au 8 octobre, se tiendra dans les salles 1 et 2 du Palais de la culture. Les visiteurs pourront assister à la démonstration de cuisine coréenne et visiter les stands de produits cosmétiques coréens avec distribution d’échantillons. Les visiteurs pourront également apprécier de l’expo-photos intitulée «Beauté de la Corée : harmonie & histoire».

Nanta, une cuisine «Gangnam Style»

Le clou de cet événement haut en couleur sera un événement. Il s’agit de la fameuse «muette» et mondialement connue comédie musicale Nanta (Coookin’Nanta). La particularité de Nanta est d’être une représentation sans parole (hormis quelques mots en anglais), suivant l’exemple de Stomp en Angleterre et du Blue Man Group.

Nanta y a en outre intégré le rythme du samul nori (musique traditionnelle coréenne) et des objets insolites. Des ustensiles de cuisine. La recette «miracle» de Nanta ? Ce sont trois cuisiniers, plutôt pressés, en train de préparer un grand banquet pour un mariage. De plus, leur responsable leur impose son neveu (un apprenti-cuisinier) en les priant de lui apprendre le métier. Les trois protagonistes comprennent cependant rapidement que le neveu est un incompétent. Et c’est «la salade russe».

«Diplomatie publique atteignant les algériens, le charme et la beauté de la Corée»

Dans son discours étrennant le dîner avec la presse, dimanche soir, à Alger, son Excellence l’ambassadeur de la République de Corée en Algérie (Corée du Sud, ndlr), Park Sang-jin, déclarera : «La semaine culturelle coréenne est le plus grand événement culturel jamais organisé par l’ambassade de Corée en Algérie. Il s’inscrit dans une approche globale de la diplomatie publique avec pour objectif d’atteindre les Algériens à travers la promotion du charme et la beauté de la Corée. Les relations diplomatiques entre la Corée et l’Algérie ont été établies il y a juste 26 ans de cela. Bien que l’histoire de nos relations soit relativement courte, elles ne cessent de s’intensifier et de s’élargir.

La meilleure preuve est la présence de 1000 hommes d’affaires coréens qui contribuent à la diversification de l’économie algérienne, tout en participant à de nombreux projets, tels que la construction de centrales électriques, de raffineries, de nouvelles villes et la réhabilitation de oued El Harrach, etc. Le gouvernement coréen fournit diverses sortes de coopérations techniques telles que les programmes de formation, des consultations pour des projets et des bourses d’études dans le cadre de l’aide publique au développement (APD).»