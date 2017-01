Réagissez

Après le succès de l’édition 2016, l’Institut français renouvelle La Nuit des idées le 26 janvier autour du thème «Un monde commun».

En 2017, l’événement devient participatif et international. Grand rendez-vous dédié à la pensée contemporaine et au partage international des idées, la première Nuit des idées, organisée et coordonnée par l’Institut français en janvier 2016, a rencontré un véritable succès avec plus de 4000 personnes réunies au Quai d’Orsay pour échanger avec de grandes voix françaises et étrangères sur le monde de demain.

Pour sa deuxième édition, la Nuit des idées prend de l’ampleur avec des manifestations proposées en France et dans 40 pays lors d’une date unique partout dans le monde : le 26 janvier. De son ouverture à Tokyo (jeudi midi heure française), jusqu’à sa clôture à Los Angeles, la 2e Nuit des idées prendra la forme d’une grande fête résolument internationale, festive, accessible autour du thème : «Un monde commun». Philosophes, chercheurs, artistes et écrivains échangeront avec le public lors de cette nuit où les enjeux de notre temps seront placés sous les feux croisés de la réflexion philosophique, des savoirs scientifiques, des pratiques artistiques et des expériences littéraires.

Manifestation dédiée à la circulation internationale des idées, et témoignage de la capacité de la France à animer le débat public et inviter à la réflexion, la Nuit des idées est soutenue par un comité de parrainage prestigieux. Soutenue par de nombreuses personnalités, telles que Robert Badinter, Hélène Carrère d’Encausse, Cédric Villani, Esther Duflo, Maylis de Kérangal, Patrick Boucheron ou Achille Mbembe, elle associera, aux côtés des initiatives du réseau culturel français à l’étranger, plusieurs dizaines de grands lieux de culture et de savoirs à Paris, en régions et dans le monde.

Penser un «monde commun»

La Nuit des idées se déroulera le 26 janvier dans 40 pays, dont l’Algérie, 50 villes, avec 70 événements dans le programme officiel auxquels s’ajoutent les nombreux événements du programme participatif. Ces événements sont rassemblés autour d’une date, d’un thème, et d’un site internet sur lequel une carte du monde interactive permet de découvrir la programmation de la soirée sur les cinq continents. Le thème de la Nuit des idées 2017 fait écho à une série de questions inscrites sur l’agenda du débat mondial : de l’environnement aux migrations, de la multiplication des flux numériques à l’essor des villes-mondes ou à la globalisation économique.

Portée par le département Langue française, Livre et Savoirs de l’Institut français, l’ambition de la Nuit des idées est d’associer, dans leur diversité, tous les lieux où se fabrique et se partage la pensée contemporaine. En premier lieu, la Nuit des idées associe le réseau des Instituts français à l’étranger, témoignage de leur vitalité et de leur inventivité dans le domaine du débat d’idées, à travers de nombreux débats, rencontres, forums que l’Institut français accompagne tout au long de l’année. R. C.