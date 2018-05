Bentorki et Bencheikh El Hocine devant le tribunal

Réagissez

Il s’agit cette fois d’une plainte pour escroquerie, déposée le mois en cours contre l’Office national de la culture et de l’information (ONCI), représenté par Lakhdar Bentorki, et contre le commissaire du CCCA, Sami Bencheikh El Hocine, par l’artiste Samir Berkane.

Selon la requête de M. Berkane, déposée auprès de la section commerciale du tribunal de Constantine (dont El Watan détient une copie), les faits de cette affaire remontent au mois d’avril 2016, soit quelques jours avant la clôture officielle de l’événement.

L’artiste et organisateur d’événements culturels dit avoir été sollicité pour animer une soirée le 18 avril, en collaboration avec un orchestre tunisien composé de 52 musiciens et un autre venant de la wilaya de Tlemcen, composé de 15 artistes, contre un cachet de 57 millions de dinars ! En effet, les groupes musicaux se sont déplacés à Constantine pour des répétitions de 4 jours à la salle Zénith avec l’accord de Bentorki et Bencheikh El Hocine. à ce jour, le plaignant n’a été ni payé ni remboursé

La surprise fut grande, explique le plaignant, lorsque le concert a été annulé sans en aviser l’organisateur. Ce dernier mentionne dans sa plainte que les représentants de l’ONCI et du commissariat du CCCA ont voulu renégocier le budget de la cérémonie quelques minutes avant la soirée. «Le prix a été revu unilatéralement à la baisse à 37 millions de dinars au lieu de 57 millions de dinars», selon ses dires.

Faute de trouver un terrain d’entente, le concert a été annulé, sans que le plaignant soit remboursé pour les frais de prise en charge de ses invités et des dommages financiers et moraux qu’il dit avoir subis. Toujours selon le document fourni à El Watan, l’ancien commissaire de la manifestation lui a confisqué son contrat, en lui faisant croire que le ministre de la Culture veut régulariser sa situation.

A ce jour, le plaignant n’a pas été payé ni remboursé par les accusés. Notons que la première audience est programmée pour le 13 juin prochain au tribunal de Constantine.