Réagissez

Un ouvrage consacré aux massacres du 8 Mai 1945 dans la capitale des Hauts-Plateaux et ses environs, Guelma et Kherrata.

Cette vente-dédicace a été rendue possible par l’entremise du directeur de la culture par intérim de la wilaya, Djamel Benahmed. Ce dernier a pris part à cette rencontre avec les lecteurs en présence de deux invités surprise, le wali, Mohamed Hattab, et le chef de daïra de Béjaïa, Mohamed Taleb, qui ont occupé des fonctions à Sétif par le passé, ainsi que le secrétaire de wilaya de l’ONM, le moudjahid Mustapha Ikhlef. La séance s’est déroulée dans une ambiance bon enfant et a pris les allures d’une conférence-débat, tant l’auteur n’hésitait pas à entrer en interaction avec ses lecteurs. Il a expliqué que son objectif, en produisant ce livre, «c’est de remettre les pendules à l’heure, corriger certaines contre-vérités et éclairer les zones d’ombre» concernant les massacres du 8 Mai 1945.

50 témoignages recueillis auprès de rescapés

Avec plus de 50 témoignages recueillis auprès de rescapés, témoins et acteurs de ces événements tragiques, Kamel Beniaïche dira qu’il veut «donner la parole aux acteurs de l’époque» et les sortir de l’anonymat, car, a-t-il critiqué, «il n’y a aucun nom d’Algérien dans la bibliothèque française», se défendant toutefois de faire dans la «hiérarchisation des victimes» européennes et algériennes.

Soulignant l’importance de son travail d’enquête dans le devoir de mémoire national, il dira que son ouvrage «est un testament que je laisserai à mes enfants, aux Algériens». «Validé» par Olivier Le Cour Grandmaison et Gilbert Menier, préfacé par Gilles Manceron et primé lors de la dernière semaine anticoloniale de Paris, Sétif, la fosse commune est une référence incontournable pour celui qui souhaite s’imprégner en profondeur des souffrances endurées par les Algériens lors des massacres du 8 Mai 1945.

Dans le même élan d’éclairage des zones d’ombre de l’époque coloniale, notre confrère prépare un autre ouvrage en s’intéressant cette fois au camp de concentration colonial de Ksar El Tir, à Sétif.