beIN signe un accord avec Warner Bros

BeIN, géant du divertissement dans l’industrie de la télévision payante au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a signé un accord à long terme avec Warner Bros pour la distribution de contenus (WB), qui est classé comme l’un des plus importants producteurs et distributeurs du paquet global des productions les plus importantes pour les films, les feuilletons, dessins animés et les programmes d’animation et de télévision.

Cet accord à long terme signé entre les deux parties œuvre pour la diffusion de beIN de la meilleure et des plus importantes productions mondiales et de Hollywood des studios WB. L’accord a été conclu en présence de Yousef Al Obaidli, vice-président exécutif du groupe beIN médias et de Jeffrey R. Schlesinger, PDG de Warner Bros (WB) pour la distribution mondiale de la télé. Pour ce qui est des détails de cet accord, on constate qu’il couvrira le plus important et le plus récent des productions des studios d’Hollywood, telles que les séries qui ont fait sensation, comme Arrow, Gotham et Originaux.

Aussi, les droits exclusifs sur le spectacle pour le deuxième film après les cinémas seront directement sur la fenêtre beIN à regarder à la demande. Pour beIN qui a fait son incursion dans le segment divertissement, voilà un an, cet accord avec l’un des studios de renommée mondiale est considéré historique. Le groupe est déterminé à continuer à consolider ses offres sport, cinéma et divertissement en regroupant dans son bouquet le meilleur de ce qui se fait en termes de programmes au niveau mondial. Les chaînes privées à péage, comme beIN, tirent l’essentiel de leurs revenus des abonnements.

Les revenus proviennent essentiellement des téléspectateurs, ce qui explique une stratégie commerciale particulière : Il convient pour les chaînes payantes de maximiser la satisfaction des téléspectateurs en leur offrant des contenus premium à forte valeur ajoutée (compétitions sportives en exclusivité, films et séries à succès diffusés en première exclusivité), afin d’accroître la disposition à payer des abonnés. Un des grands enjeux pour les industries audiovisuelles consiste à générer une diversité de l’offre qui soit en adéquation avec la variété des produits souhaités et valorisés par les téléspectateurs.

Avec la signature de ce contrat, BeIN va conforter les projets de croissance de son groupe dans toute l’industrie de l’entertainement et dans la production de nouveaux contenus.