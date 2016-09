Béchar : Hasna El Bacharia hospitalisée

Réagissez

La diva de la musique et chant diwan, Hasna El Baharia, est actuellement hospitalisée pour des soins spécialisés au niveau du service gastro-entérologie de l’hôpital El Tourabi Boudjemaâ, à Béchar, a-t-on appris.

«Sa maladie ne représente aucun danger pour la santé de cette artiste, qui va faire l’objet de soins et d’une prise en charge complète pour qu’elle puisse se rétablir dans quelques jours», ont précisé ses proches dans une déclaration à l’APS. Une chaîne de solidarité s’est créée spontanément autour de cette artiste, et ce, dès l’annonce de son admission à l’hôpital marquée notamment par la visite des autorités de la wilaya et des responsables du secteur de la culture ainsi que les fans de cette unique joueuse du goumbri à travers le Maghreb. L’artiste, qui devait animer une soirée de la 10e édition du Festival culturel national de la musique et danse diwane qui s’est déroulée du 2 au 6 du mois courant à Béchar s’est excusée auprès des organisateurs à cause de son état de santé, rappelle-t-on.