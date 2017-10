Au nom du «pair»

Réagissez

Quel meilleur hommage pour un fils à son père que celui de lui consacrer un ouvrage. Mustapha Ayad s’est adonné à l’écriture pour coucher sur le papier un vécu, des souvenirs impérissables à jamais sur ce père exceptionnel ayant révolutionné son siècle à travers son talent inégalable.

Mustapha Ayad, digne fils de Rouiched, a révélé, lors d’une présentation de son livre, hier matin au Théâtre national d’Alger, que ce projet d’écriture a germé dans sa tête depuis longtemps, mais que l’élément déclencheur a été son ami et journaliste Djamel Bouda, lequel lui conseillait au quotidien de laisser des écrits sur son père, sachant que peu d’ouvrages ont été consacrés à cet artiste hors pair. Si l’auteur s’est attelé durant six mois à mener à bien son projet d’écriture, il révèle qu’il a déjà rendu hommage à son défunt père deux fois à travers les pièces Les concierges et Hassen Terro.

Ce livre se veut aussi un hommage au militant du PPA / MTLD, Bouzrina Arezki, dit H’Didouche, mort des suites de la torture en 1958. L’orateur précise qu’il n’est pas un littéraire mais «un théâtreux». «J’avais, dit-il, tout en mémoire mais, techniquement, il fallait tout agencer.

J’ai mémorisé tout ce que j’avais vécu avec mon père. J’ai également intégré dans mon livre des souvenirs racontés par ma mère, ma grand-mère et mon oncle. J’ai mis, également, l’accent sur les souffrances endurées par mon père quand il était jeune et sur son militantisme». Mustapha Ayad reconnaît qu’au départ il ne savait pas par où commencer, tellement les tiroirs de ses souvenirs étaient pleins, «J’ai décidé de rattraper toutes ces années et d’en faire un roman à deux vies, car la vie de mon père, Rouiched, ne peut être racontée que dans un roman, la mienne, qui découle, elle aussi, de cette source généreuse, exhale des réminiscences à l’allure de fiction, bien qu’elles soient de la pure réalité». Le livre en question revient à travers trois chapitres sur les années d’insouciance, l’acteur, chanteur, de Rouiched à Hassen Terro, et les anecdotes et témoignages.

De même que des évocations, des témoignages et un post-face sont à l’honneur. Ce livre, qui servira, à coup sûr, de référence aux générations actuelle et futures, est agrémenté d’un album photos noir et blanc.

Il est à noter que l’auteur, Mustapha Ayad, s’adonnera à une vente-dédicace dans le cadre du Salon international du livre d’Alger, le 28 octobre, à partir de 14h, au stand Dar El Houma, pavillon central.