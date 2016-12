Association Kamel Messaoudi : Concours, héritage et promotion

Réagissez

L’Association Kamel Messaoudi - basée Paris,(France) rendra hommage au regretté, du 9 au 11 décembre 2016, au Cabaret sauvage-1200 places-, à Paris à travers un concours de musique chaâbi dans la même veine du défunt .



Une finale, le dimanche 11 décembre à 16h mettant en compétition six candidats pour le premier prix. Six concurrents dont cinq en lice venant d’Algérie et un autre, plutôt une autre, une jeune femme vivant en France. Les prestations seront accompagnées par un orchestre composé de sept musiciens.

Des artistes comme Hacène Ahres, Noureddine Alène, Mohamed Lamraoui seront présent à cet événement. Le vainqueur sera accompagné et soutenu pour l’enregistrement et la promotion de son album par l’Association Kamel Messaoudi pour la promotion du Chaâbi algérien.