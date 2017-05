Asma Lamnawar, la nouvelle diva

Réagissez

La scène Nahda de Rabat — dite du tarab — a accueilli une hôte de marque, Asma Lamnawar, celle qui est connue aussi pour avoir fait une belle reprise de Wahran, Wahran, le célèbre standard du style wahrani.

Celle qui a collaboré avec de grands compositeurs égyptiens tels que Walid Sâad, Mohammed Rahim, Mohammed El Refaï, Tamer Ali, ainsi que le poète égyptien Nader Abdallah. Celle qui a fait un duo avec un monstre du taraba al arabi, Kadhem Essaher, sur le titre El Mahkama. Ou encore celle qui a interprété J’en ai marre, le titre phare d’une autre diva marocaine, Najat Aatabou.

Dont le thème portait sur l’exil, le déracinement… Elle vient tout juste de sortir un album intitulé Sabia chez le label Rotana. Un nouvel opus écrit par Mahdi Mouzaine. Le clip est signé Amir Rouani. «Je suis une fille issue de la société… Le grand producteur Red One a dit une fois à propos de moi : ‘‘Asma Lamnawar est artiste, pas du tout factice. Une vraie.’’ C’est une fierté pour moi…», confiera Asma Lamnawar. Sur la même scène, Hatim Ammor a aussi été acclamé par un public nombreux. Il est vainqueur de la cinquième édition de Studio 2M, ayant enregistré avec Marouane Khoury et fait ses premiers pas en tant que comédien en Egypte, puis dans la série télévisée Bent Bladi.



DEMI LOVATO, QUE DE L’AMOUR

Son nom est aujourd’hui inséparable de la scène américaine actuelle à laquelle elle a offert certains de ses plus grands titres depuis ses débuts en 2008. Chanteuse ultra-populaire, Demi Lovato a livré une prestation phénoménale sur la scène de l’OLM. De Here We Go Again à Unbro ken, en passant par Confident, la star a enchaîné les tubes de ses albums produits par Toby Gad, Timbaland, Missy Elliott ou encore Max Martin, repris en chœur par un public conquis par les talents de l’artiste, également actrice à succès, puisqu’elle a tourné dans Prison Break, ou encore Grey’s Anatomy.

A l’honneur sur la scène du Bouregreg, c’est la musique de carnaval de Calypso Rose, qui rappelle les plages des Antilles et les couleurs de Tobago dont elle est devenue l’emblème depuis les années 1970, qui a fait forte impression, la grande dame parcourant le monde depuis plus de quarante ans, brillant par son énergie et une voix de velours qui lui valent le titre incontesté de «Reine du Calypso». Des rythmes, il y en avait aussi au Théâtre national Mohammed V, où José Porcel et sa troupe de danse espagnole et flamenco ont littéralement scotché un public fasciné par les chorégraphies du maître, qui a commencé à danser le folklore andalou à l’âge de 13 ans et démarré sa formation avec les grands Martín Vargas, Paco Romero, Isabel Quintero, Pedro Azorín et José Granero à l’âge de 16 ans.

Au Chellah, l’océan Pacifique et l’île de la Réunion ont été célébrés avec le groupe Saodaj, composé de d’une nouvelle génération d’artistes reprenant le flambeau du brûlant maloya et ayant réussi le pari de placer leurs voix cristallines et l’impétueux rythme ternaire îlien dans le grand concert des musiques mondiales. Nourri d’influences australes, ouest-africaines et européennes, le jeune quintet voyageur a surpris par la maturité de sa fusion acoustique, fidèle à son histoire et à ses ancêtres, et porté par la charismatique chanteuse Marie Lanfroy.