La directrice générale de l’Unesco, Irina Bokova, a indiqué que cette nomination est une «belle continuation» de la Journée internationale de la langue arabe, célébrée jeudi, soulignant que la nomination de la première femme à avoir publié un recueil en langue arabe en Algérie en 1973 est un «grand hommage» que l’Unesco rend à la langue arabe qui a une signification particulière’ «C’est à travers le talent et l’engagement de cette grande artiste que nous exprimons notre conviction sur l’importance des écrivains dans le monde arabe et l’immense contribution de cette langue dans la culture universelle», a-t-elle affirmé, soulignant que la romancière algérienne incarne l’importance de cette langue.

«Ahlam Mosteghanemi incarne l’importance de cette langue, de la littérature en relation avec votre pays, l’Algérie, un pays d’une grande tradition littéraire et poétique», a-t-elle dit, indiquant que cette nomination en tant qu’artiste de l’Unesco pour la paix est une distinction de la romancière dans sa contribution pour le rayonnement de la langue arabe et pour la littérature arabe féminine. «Nous avons besoins aujourd’hui, face aux carnages au Moyen-Orient, de mots justes pour dénoncer le manquement aux droits des femmes et l’affectation de l’éducation des enfants par ces conflits», a-t-elle soutenu expliquant que par cette nomination, «le combat doit être mené pour les enfants, la sauvegarde du patrimoine culturel, la diversité culturelle et la dignité humaine». Ahlam Mosteghanemi est l’auteure de nombreux ouvrages qui se sont vendus à des millions d’exemplaires.

Tout en enrichissant la littérature arabe d’œuvres sentimentales et poétiques, elle s’est employée dans son écriture à sensibiliser ses lecteurs à des thèmes tels que la corruption, l’injustice ou la lutte pour le droit des femmes. En avril dernier, à l’occasion de la traduction de sa trilogie en langue anglaise, le président Abdelaziz Bouteflika, avait affirmé que cette trilogie «rejoint le patrimoine culturel universel et c’est un mérite qui vous revient de droit grâce aux dons et capacité de créativité dont Allah, Le Tout-Puissant, vous a gratifiée». Ahlem Mostaghanemi est aussi l’ambassadrice de la Forem (fondation algérienne pour l’enfance) qui prend en charge 13 000 orphelins et a été élue personnalité de l’année 2015 par la fondation Enfants de la paix au Yémen Le magazine américain Forbes l’a désignée comme «l’une des dix femmes les plus influentes dans le Monde arabe».