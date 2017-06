Art visuel : Vernissage de l’exposition Montréal – Algérie – Mexique

Réagissez

L’artiste peintre algérien Kamel Benidjer expose à la galerie Hachem de Laval (banlieue nord de Montréal). Deux autres artistes, la Québécoise Mimi Vézina et le Méxicain Erick Contreras forment avec lui le trio dont les œuvres sont accessibles au public et aux collectionneurs et amateurs d’art jusqu’à la fin du mois en cours.

Sous le titre Montréal – Algérie – Mexique L’art dans toutes ses couleurs, l’exposition a commencé il y a une semaine. Le vernissage aura lieu ce soir. « La palette de couleurs particulière de Kamel Benidjer, riche en pigmentation, nous plonge inévitablement dans l’imaginaire des scènes lointaines qui nous rappellent fortement la culture ancestrale de son pays. la peinture sur vitre est un autre médium, que l’artiste a su développer pour lui donner une autre dimension qui est celle d’aujourd’hui, une touche totalement personnelle que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. », peut-on lire dans la présentation de l’artiste.

Né en Algérie, Kamel Benidjer « vit actuellement à Montréal. L’artiste nourrit depuis sa tendre enfance une attirance aux arts tels que la musique, le théâtre et tout, particulièrement, la peinture. Sa passion le mène en 1985, à L’Ecole supérieure des arts dramatiques de Bordj el Kiffan en Algérie. En 1990, il obtient son diplôme de scénographie. Sa première expérience fut celle de monter les décors d’un spectacle sous la direction du défunt Kamel Nazar.

Depuis cet événement, s’en est suivis d’autres consacrés à la peinture, et au théâtre .La participation au festival du théâtre de Carthage en Tunisie en tant que comédien, a été une autre expérience très enrichissante, tant sur le plan artistique que sur le plan moral. Les nombreux spectacles donnés à travers l’Algérie ont considérablement forgé L’artiste notamment sur le nouveau regard posé sur la scène artistique. La proximité avec le théâtre, la musique et les décors a contribué à donner de l’élan à sa création artistique. »

La Montréalaise Mimi Vézina « est née au sein d’une famille d’artistes peintres et de gens issus du monde des affaires. Elle se réalise comme peintre après avoir consacré quatre années d’études à l’obtention d’un B.A.A. (Concentration marketing) au HEC de l’Université de Montréal au Québec. Son but, mettre ses connaissances en marketing au profit de l’art. L’apprentissage n’est jamais terminé. Elle étudie à l’Université de Montréal (processus créateur), au CEGEP du Vieux-Montréal (design d’intérieur) et à l’École du meuble (dessin technique du meuble). Elle se spécialise auprès d’artistes en techniques mixtes et acrylique, en dessin d’anatomie, en couleur, en portrait, etc. Une artiste sans cesse en réflexion et surtout une artiste en constante évolution. »

L’art fait partie des racines d’Erick qui est né à Mexico City. « Donc, l’influence d’une des villes les plus grandes au monde fait en sorte que les couleurs, les textures et les formes transcendent sa culture dans chacun de ses tableaux.Étudiant gradué de l’École des Beaux-Arts de Mexico City, il a perfectionné des techniques qu’il avait apprises plus jeune auprès de son père, aussi peintre et muraliste de plusieurs sites historiques du pays.

Le rêve est omniprésent dans son travail. Les sentiments, les émotions et l’énergie sont représentés par la gestuel des formes texturées et surtout par l’application intensive des couleurs dorées. L’influence d’une ville multiculturelle comme Montréal a aussi transformé la façon d’exprimer son art. Nous pouvons ressentir et percevoir l’originalité, la sensibilité et l’énergie dans toute sa splendeur en contemplant ses tableaux qui reflète ce beau mélange multiculturelle entre Mexico et Montréal. »

A noter que le groupe de musique Nomad’Stones assurera la partie musicale du vernissage. Il vient de mettre sur le marché son premier album Et le monde danse.

« Issu de racines multiples, Nomad’Stones est un projet qui s’inspire des milliards de poussières que chacun sème sur son chemin. La musique métissée qui en résulte vacille entre l’Afrique des origines et l’Occident des découvertes, avec un style empreint d’humanisme où l’idée de frontière ne fait plus sens ». C’est ainsi que se présentent les membres du groupe qui sont issus d’Algérie (Chakib Kouidri, Tacfarinas Kichou et Mourad Benfodil), du Québec (Marylèen Messier et Sylvain Plante)et de France (Elsa Corgié).

Infos utiles :

Exposition : 1er au 30 juin 2017 - Vernissage: Jeudi 8 juin de 17h à 20h - Hachem Laval: 1555 Boul. Le Corbusier (450) 934-9343

Nomad’Stones : https://www.facebook.com/NomadStones-414350195373959/