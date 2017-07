Apprentissage de l’Anglais : Camp d’été El Amel

Réagissez

L’ambassade des Etats-Unis et le Centre Berlitz à Alger sont heureux d’annoncer le lancement de la dixième édition du Camp d’été El Amel.

Le Camp d’été est destiné aux élèves économiquement défavorisés, âgés entre 15 et 25 ans, ayant différents niveaux de compétence en anglais. Les 6 semaines du Camp d’été El Amel débuteront le 20 juillet et se poursuivront jusqu’au 31 août 2017. Durant cette période, les participants se réuniront deux heures par jour, trois fois par semaine.

En plus d’étudier l’anglais, ils mettront en pratique leurs compétences orales et écrites et participeront à des activités parascolaires. Des instructeurs expérimentés de Berlitz vont administrer le programme, qui sera complété par des conférenciers américains. Les étudiants sélectionnés doivent s’engager à compléter les 6 semaines du programme.

Le Camp d’été El Amel aura lieu à Alger, à Batna et à Oran, il est entièrement gratuit, mais les places sont limitées. Les participants doivent postuler et passer un test de niveau d’anglais en ligne. Les demandes doivent être complétées sur internet au plus tard le 13 juillet. Le personnel de Berlitz et l’ambassade américaine sélectionneront les candidats finalistes.

Les étudiants seront informés une fois sélectionnés. Les élèves souhaitant postuler pour ce programme, peuvent s’inscrire sur le site web : http://berlitz.dz/. Pour plus d’informations sur les activités de l’ambassade américaine, consulter le site :http://algiers.usembassy.govorwww.facebook.com/USEmbassyAlgiers.