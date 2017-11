Apprendre l’allemand, un investissement

Réagissez

Lors de la rencontre germaniste avant-hier à l’hôtel...

Une quarantaine d’enseignants partageant la culture «teutonne» se sont donné rendez-vous, mardi à l’hôtel El Biar, à Alger.

Une rencontre des germanistes. Ils sont venus de Béjaïa, Tiaret, Oran, Sidi Bel Abbès, Bouira et Ghardaïa, pour participer à une rencontre organisée conjointement par l’Association nationale des germanistes et des enseignants d’allemand, dont la présidente est Mme Belbachir Rafiaâ, et le Goethe Institut d’Alger. Ils ont pris langue avec des experts allemands à travers des communications et ateliers portant sur l’apprentissage, l’interaction, la communication et autre mode expressif et langagier.

Et ce, à l’endroit des apprenants des différents paliers scolaires et universitaires. Un enseignement s’inscrivant dans le sillage d’une approche de vulgarisation de tendances actuelles, actualisées et modernes, quant aux mécanismes relatifs à la didactique. Par opposition à ceux doctoraux et unilatéraux. Car se voulant vivant, interactif, extirpant l’apprenant de la léthargie, monotonie et carcan routinier.

Où l’apprenant ne reste pas passif. C’est la méthode inductive contre celle déductive. Où l’enseignant joue le rôle de «coach», de modérateur orientant, incitant à créer, suscitant l’intérêt, la réflexion, la recherche…Pour développer des capacités et réflexes de «l’intuition linguistique». «Cette rencontre nationale est beaucoup plus une halte, observée par les enseignants d’allemand, et les germanistes partageant des expériences pédagogiques et didactiques émanant d’experts allemands.

C’est aussi une prise et reprise de contact avec les germanistes de Tiaret, Béjaïa, Oran, Alger... Même avec ceux qui s’investissent et s’engagent bénévolement au sein de l’association, sans aucune contrepartie, tels que Mme Douik Fatiha, chef de département d’allemand à l’université Djilali Liabès, de Sidi Bel Abbès. Il s’agit de vulgariser une tendance moderne de méthodes d’apprentissage de l’allemand par rapport à celles classiques. Donc, obsolètes... Après l’acquisition du savoir, on passe au développement du savoir-faire…», dispensera Mme Benattou Rachida, vice-présidente de l’Association nationale des germanistes et enseignants d’allemand et exerçant à l’université Alger II.



Des opportunités en Allemagne

Scindés en plusieurs groupes, les séminaristes, pas du tout dissipés mais plutôt appliqués et studieux, ont procédé à divers exercices pratiques et d’application. Et ce, sous la férule de la très dynamique et convaincante enseignante allemand et experte en pédagogie — DAF (Deutsch Als Fremdsprache) —, Mme Karen Wulff. Et son maître-mot, un leitmotiv: «motivation». Mme Rita Sachse-Toussaint, premier secrétaire et directrice du Goethe Institut d’Alger, soulignera : «Il faut apprendre l’allemand.

Pourquoi ? Parce que les jeunes (Algériens) ont quand même de bonnes chances pour effectuer des études en Allemagne. Il y a aussi des opportunités pour des gens qualifiés, des professionnels. Pour y avoir un emploi. N’oubliez pas que les études universitaires en Allemagne ne coûtent pas cher. Par rapport à l’Angleterre ou aux Etats-Unis.

Donc, pour les étudiants, c’est très intéressant de faire des études en Allemagne. Ils peuvent même avoir un emploi. Apprendre l’allemand est un investissement…» Alors, salut les germanistes. Enfin, «Hallo die Germanisten».