Réagissez

Un festival artistique multidisciplinaire de 48h

Le Centre d’études maghrébines en Algérie, CEMA, basé à Oran, relaye un appel à projets en direction des artistes algériens toutes disciplines confondues.

Il émane de son homologue marocain installé à Tanger, les deux organismes dépendant de l’Institut américain d’études maghrébines (AIMS), une institution dont la mission est de faciliter les recherches scientifiques portant sur l’Afrique du Nord. L’appel est formulé dans la perspective de la 3e édition de Youmein, un festival artistique multidisciplinaire de 48 heures qui se tiendra du 27 au 29 juillet.

Cette manifestation est organisée par le Borderline theatre project et le Centre américain de langues de Tanger, en association avec DabaTeatr et en partenariat avec le musée de la Légation américaine. Selon le communiqué, huit projets de différentes disciplines artistiques (théâtre, music, vidéo, danse, écriture, etc.), en individuels ou en petits groupes, seront sélectionnés. Les artistes auront à participer pendant 48 heures dans un esprit collaboratif autour de l’imitation, le thème choisi cette année pour le festival.

A cet égard, si l’imitation est considérée comme une des sources de l’acte créatif, les interrogations ne manquent pas : «Comment est-ce que l’acte d’imiter et d’emprunter devient à son tour une nouvelle forme de culture en dehors de ce que l’on considère ‘‘les origines’’, remettant en question le concept ‘‘d’authenticité’’.

L’imitation est-elle une appropriation aveugle ou peut-elle être la base d’une nouvelle tradition ?» Par ailleurs, il est rappelé que si en langue arabe, le mot «imitation» est utilisé au pluriel pour désigner les traditions, dans les pays arabes, la modernité est considérée par quelques-uns comme l’imitation d’un style de vie occidental. De ce fait, les artistes sont invités à réfléchir «d’une façon personnelle sur les rapports entre l’imitation et la tradition, le changement et l’inertie dans un monde en mouvement et dans une région, le Nord de l’Afrique, qui relie et sépare en même temps deux continents».

Les artistes ou groupes d’artistes choisis recevront une indemnisation pour couvrir les coûts de production et de transport pendant les 2 journées de travail. La date limite d’envoi des dossiers est le 1er juillet 2017. Ils seront traités selon l’ordre de réception. Pour plus d’informations, contacter Youmein à : youmein@borderlinetheatreproject.com.