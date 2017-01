Réagissez

L’ambassade de France en Algérie et le ministère algérien des Affaires étrangères ont lancé, le 22 décembre 2016, un appel à manifestation d’intérêt dans le cadre du programme de partenariat institutionnel Profas C+.

L’appel à manifestation d’intérêt est le nouvel outil du programme Profas C+, visant à faciliter la co-construction de projets de partenariats institutionnels entre entités publiques française et algérienne en vue de répondre à l’appel à projets ProfasC+. En soutenant les partenariats institutionnels entre entités publiques française et algérienne, le Profas C+ permet, par le biais d’un co-financement, la réalisation de projets structurants de modernisation des activités et des organisations du secteur public, de part et d’autre de la Méditerranée.

L’appel à manifestation d’Intérêt (AM.) va ainsi permettre de repérer et d’adapter les projets afin de mieux les inscrire dans les domaines prioritaires de la coopération entre la France et l’Algérie, tels que fixés dans le document cadre de partenariat 2013-2017 et ainsi aider les porteurs de projets à soumettre un projet éligible au Profas C+. L’AMI se conçoit aussi comme un outil de dialogue entre les partenaires et si nécessaire comme une phase d’amorçage de la relation entre les partenaires des deux pays. Au cours de l’AMI, des moyens limités pourront être mis à disposition des porteurs de projet pour en mûrir la réalisation et, en particulier, construire la relation entre les partenaires.

Les réponses au présent appel à manifestation d’intérêt sont à adresser par email au plus tard le 15 février .

L’intégralité de l’appel à manifestation d’intérêt ainsi que les modalités de candidatures sont disponibles en ligne : http://www.if-algerie.com/actualites/appels-a-projet/appel-a-manifestation-dinteret-a.m.i-pour-le-profas-c+.