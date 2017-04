Appel à candidature

Réagissez

La Fémis, le Centre algérien de développement du cinéma, l’Institut français d’Algérie et Tayda film proposent une formation professionnelle de post-production de l’image numérique destinée à renforcer les compétences des professionnels algériens. Format : 20 jours de formation répartis en deux sessions de 10 jours. Cette formation vise l’acquisition et le développement de compétences de technicien de post-production et d’étalonneur. Elle aborde les connaissances fondamentales relatives à l’image numérique (codecs, formats, espaces couleur, etc.), les méthodes de travail en post-production, ainsi que les techniques d’étalonnage pour la télévision et le cinéma numérique. Assurée par des professionnels en activité, la formation articule cours théoriques et exercices pratiques.

La formation s’adresse à des techniciens de l’audiovisuel avec, en prérequis : diplôme de l’Institut supérieur des métiers des arts et du spectacle, spécialité audiovisuelle, ou de l’Institut national de l’audiovisuel, ou une expérience professionnelle attestée en tant que technicien (par exemple : prise de vues, montage, infographie…). Une bonne maîtrise d’un logiciel de montage (AVID, Final Cut ou Premiere). Les objectifs : maîtriser les connaissances techniques de la post-production image et les formats utilisés en vidéo et cinéma numérique pour le tournage, le montage et l’étalonnag, gérer les principaux workflow du cinéma numérique, de la prise de vues au DCP, assurer un travail d’étalonnage de qualité d’un film pour la télévision ou pour le cinéma. Durée : 140 heures de cours. Rythme : 2×2 semaines de formation, intégrant une intersession de 5 semaines.

Dates de la formation : 1re session du 7-18 mai/2e session du 2-13 juillet. Lieu : Alger. Les candidats ne résidant pas dans l’Algérois seront pris en charge (transport, hébergement, restauration) dans le cadre de cette formation. Date limite : 15 avril 2017.

Pièces à fournir : fiche d’inscription (en pièce jointe), CV et lettre de motivation sont à envoyer à l’adresse suivante :

formationpostproduction@gmail.com. Entretiens individuels : les candidats présélectionnés sur dossier seront contactés pour un entretien individuel le 23 ou le 24 avril. R.C.