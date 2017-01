Amirouche Amwanes en duo avec Idir

Réagissez

Comme il nous l’a promis il y a quelque temps, Amirouche Amwanes revient, depuis quelques jours, sur le devant de la scène, avec une belle surprise. Ainsi, après un recueil de poèmes en tamazight intitulé Ameksa n taryulath (Le berger des ogresses), mis sur le marché il y a plus d’un mois, Amirouche Amwanes, ce slamer bien de chez nous récidive avec un clip en duo avec Idir, le grand maître de la chanson kabyle. Le clip d’une durée de onze minutes trente (11mn30) s’intitule Adu D Udrar (Le vent et la montagne). Amirouche Amwanes se distingue des autres artistes par le fait qu’il est l’un des rares chanteurs à introduire le slam dans la chanson amazighe. Sa poésie est d’une force à vous couper le souffle, comme l’attestent les nombreux partages sur les réseaux sociaux. Réalisé par Larbi Mouhoub, avec une musique de Mhenna Tigrini, le clip que nous avons visualisé est diffusé sur Youtube. Avec ses produits, Amirouche Amwanes a donné un nouveau souffle à la poésie kabyle en introduisant le slam comme un nouveau style lyrique, où on retrouve aussi l’image des «imedyazen», les poètes d’antan.