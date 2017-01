Amira Mokrani élue Miss Kabylie 2017

Réagissez

Amira Mokrani, au centre, et ses deux dauphines

La place de première dauphine de cette édition est revenue à Mekioussa Guerab de Beni Yenni tandis que Melissa Nahi de Tizi Rached a été sacrée deuxième dauphine de ce concours.

La jeune étudiante Amira Mokrani a été couronnée, jeudi, à l’issue de la 12e édition du concours Miss Kabylie organisé par Mourad Ait Ahmed et son épouse Feriel, à la salle des fêtes Palais Saïb de Tizi Ouzou, à l’occasion de la célébration du Nouvel An amazigh, Yennayer. La nouvelle Miss Kabylie, originaire de Boghni et âgée de 21 ans, prépare une licence d’anglais à l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou.

La place de la première dauphine de cette édition est revenue à Mekioussa Guerab de Beni Yenni tandis que Melissa Nahi de Tizi Rached, a été sacrée quant à elle deuxième dauphine de ce concours qui avait vu en lice 25 candidates pour prétendre à décrocher la couronne de Miss Kabylie 2017.

Ainsi, dans une atmosphère conviviale et bon enfant, la nouvelle reine de la Kabylie a été élue à l’issue de trois heures de défilés durant lesquels les candidates ont fait plusieurs démonstrations afin de «séduire» les membres du jury.

Entre les phases de sélection, le public a aussi assisté à une animation envoûtante dans la mesure où les présents se sont régalés des airs de musique diversifiés. Il faut préciser aussi que les candidates ont défilé avec des tenues traditionnelles de la région confectionnées par Liams Mode.

«Je suis très heureuse de cette consécration que je dédie à ma famille, mes amies et à tous mes proches qui m’ont encouragée à participer à ce concours. Je suis contente d’avoir décroché cette distinction», a déclaré la nouvelle Miss Kabylie, Amira Mokrani. Mourad Aït Ahmed, organisateur de ce concours, nous a confié : « Je tiens à annoncer, aujourd’hui, qu’il s’agit du dernier concours Miss Kabyle que j’organise.

Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette édition, notamment le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ould Ali El Hadi et le président de l’APC de Tizi Ouzou, Ouahab Aït Menguellet qui ont soutenu ce concours.

Je tiens également à rendre hommage à Mme Feriel qui a fait un très bon travail pour la reussite de cet événement et de toutes les éditions précédentes.» Rappelons que l’année dernière, la couronne de Miss Kabylie 2016 avait été remportée par Tinhinane Tartag, une étudiante originaire d’Azeffoun.

Les places de première et deuxième dauphines sont revenues à Thanina Laïb de Aïn El Hammam et Tirki Radia de Bejaïa.