Après la réception de l’ensemble des rapports de lecture et classement des œuvres qui ont été retenues lors de la première présélection, le Conseil du prix Mohammed Dib nous annonce en exclusivité la liste nominative des œuvres qui feront l’objet de la délibération et du vote final lors de la réunion du jury du 21 octobre.

Les noms des lauréats (version arabophone, amazighophone et francophone) seront annoncés officiellement le 22 octobre, lors de la cérémonie officielle de remise du prix qui se déroulera au Palais de la culture d’Imama à Tlemcen. Parmi les nominés, version francophone, figure notre collègue journaliste, Ameziane Ferhani, qui anime le supplément culturel tous les samedis sur El Watan Arts et lettres, pour son manuscrit Traverses d’Alger.

Les autres nominés sont Nassira Belloula, Mustapha Bouchareb et Riad Hadir. Pour la version arabophone, figurent Amel Bouchareb, Mohamed Djafar et Mohamed Salah Karef. Concernant le tamazight, il s’agit de Louiza Aouzelleg et Brahim Tazaghart. Le prix Mohammed Dib a été créé en 2001 par l’association La Grande Maison et qui en est à sa cinquième session. La session 2015/2016 a bénéficié du soutien particulier du ministre de la Culture qui nous a fait l’honneur de parrainer toute son organisation.

Nous l’en remercions vivement. Nous tenons également à souligner la qualité exceptionnelle d’un jury qui s’est engagé sans réserves à nos côtés pour cautionner ce prix et veiller à ce que l’exigence de qualité et de sérieux, qu’implique la symbolique sous laquelle il est placé, soit totalement respectée (…) nous remercierons tous les candidats au prix de nous avoir fait confiance en nous envoyant leurs écrits. Nous les encourageons vivement à poursuivre leurs efforts et à améliorer encore et encore leurs compétences. «Ecrire est un apprentissage infini», disait Mohammed Dib lui-même, a indiqué, dans un communiqué, Mme Sabéha Benmansour, présidente du Conseil du prix et présidente de l’association La Grande Maison.