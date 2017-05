Ambitieux programme

Réagissez

Le duo électronique allemand Tronthaim fera revivre le Berlin des...

A l’occasion du lancement du 18e Festival culturel européen, qui se tiendra du 10 au 24 mai, la délégation de l’Union européenne en Algérie, en coopération avec les services culturels des Etats membres, organise une conférence de presse le 8 mai à 10h au Petit Théâtre (Riad El Feth).

La conférence sera animée par l’ambassadeur/chef de la délégation de l’UE en Algérie, S. E. M John O’Rourke, avec la participation des ambassadeurs et attachés culturels des 17 Etats membres de l’UE. Placé sous le haut patronage du ministère de la Culture, cette manifestation, devenue incontournable dans le paysage culturel algérien, reflète, d’un côté, la diversité et les traditions artistiques et culturelles européennes et, de l’autre, une interaction entre artistes européens et algériens.

Le festival sera riche en spectacles et en activités artistiques et culturelles aussi bien à Alger qu’à Béjaïa. Plus d’une quarantaine de représentations sont prévues, dont une quinzaine réservée à la musique (diwan, classique, jazz, folk, funk), deux ateliers (écriture/design), des pièces de théâtre et des rencontres-débat, notamment sur le cinéma avec la projection de 5 films avec débat dans le cadre d’un programme de projections de films européens pendant toute la période du festival à la filmothèque Mohamed Zinet.