Amar Bellahcène, l’oublié

Réagissez

Il y a 24 ans, décédait à Maghnia le journaliste, écrivain et sociologue Amar Bellahcène (1953-1993). Il était considéré comme l’un des pionniers de l’étude de la sociologie du roman en Algérie.

L’auteur de Feux de la mer était apprécié pour son talent et son style alliant la poésie et l’humour, la critique sociale et la politique. La veuve du romancier, qui nous a rendu visite il y a quelque temps, témoignera avec nostalgie et mélancolie : «Mon défunt époux, que Dieu ait son âme, a laissé un legs littéraire important qui n’a pas toujours été considéré à sa juste valeur, mais je suis toujours honorée qu’on se souvienne de lui.» L’intellectuel Djillali Khellas dira à son tour : «L’originalité d’Amar Bellahcène, c’est d’avoir saisi les virtualités tragiques des lieux déshérités.

Sa plume facile et coulante convient au journalisme littéraire, nouvelles, critiques, commentaires innombrables vont en tomber inépuisablement pendant une décennie.» L’écrivain et romancier, Amine Zaoui, attestera, lors d’un hommage rendu à Amar : «Amar Bellahcène était un militant et un romancier de talent, dont le style oscillait entre l’ironie et la poésie, la critique sociale et la politique.»

Son récit le plus célèbre est la Mer (Prix national de la meilleure nouvelle). Le dernier ouvrage d’Amar Bellahcène, publié à titre posthume, Journal de la douleur, raconte son combat contre le cancer. Cependant, cela ne l’empêche pas d’être «le champion du réalisme». Il prône l’observation minutieuse, détaillée, fidèle, tout en décrivant son combat quotidien contre cette maladie incurable. Brûlures de l’oubli, aurait écrit feu Bellahcène, vu l’indifférence des institutions culturelles et pédagogiques à l’égard de sa vie et de son œuvre.