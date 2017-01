Alors on danse 3 heures non-stop

Réagissez

Le club Amal Riadi de Aïn Benian, sous les auspices et le parrainage de la direction de la jeunesse, des sports et loisirs de la wilaya d’Alger, organise le marathon du fitness Sahli Noredine, dont c’est la 18e édition, le samedi 28 janvier 2017, de 12h à 17h, à la salle omnisports Ben Tifour-Hydra, devant le stade de Hydra, à Alger.

Les inscriptions seront ouvertes à partir de 12h. Le marathon Fitness-aérobic, baptisé en hommage au regretté Sahli Noredine, ancien président du club Amal Riadi de Aïn Benian, une tradition et un événement connu pour être annuel, est devenu mensuel depuis 2016, perpétué par la dynamique, disponible et bénévole présidente de ce club, Sahli Sarah.

Une ancienne championne d’Algérie de demi-fond (1200 m), «drivant» un team local de Aïn Benian regroupant 600 adhérents, entre enfants et adultes, affilié à la Fédération algéroise et à la Ligue algérienne de gymnastique. Le sport, le bénévolat et le fair-play sont une affaire de famille chez les Salhi. Tel père, telle fille.

La réussite de ce mouvement est due aussi à la bonne volonté et à l’investissement du staff technique de ce club. Amal Riadi de Aïn Bénian propose des disciplines, comme la gymnastique générale, artistique, féminine et masculine, rythmique et aérobic de loisirs. Du sport compétitif et de détente. Aussi, le marathon fitness 2017 exhibera une compétition de danse non-stop. Trois heures de danse orientale-belly dance-, turque, zumba strong, cumbia arabe, voire du «yoga du rire». Lors de cette manifestation, on attend la participation de 800 personnes de 8 à 80 ans.

De nombreux cadeaux récompenseront les lauréates et celles tirées au sort, ainsi qu’une panoplie de présents encourageant la fidélité des adhérentes, des anciennes, les personnes handicapées, les familles nombreuses ou encore les participantes enceintes pratiquant le sport. Un événement gratuit et exclusivement féminin.

Les lecteurs et les éventuels participants peuvent consulter la page facebook : marathon fitness Sahli Nordine. Pour pouvoir suivre l’aventure, «je dois rendre hommage à la direction de la jeunesse, des sports et loisirs de la wilaya d’Alger, qui nous soutient fortement dans cette opération, ainsi que les sponsors», souligne Sahli Sarah, présidente du club Amal Riadi de Aïn Benian.