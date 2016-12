Réagissez

C’était une gageure assurément réussie que ce clip du groupe jijeli Algortythm, réalisé par la boîte Thala Films.

Lovely trolley, le clip à l’origine d’un buzz qui sévit sur le Net, est le résultat d’un travail magnifique dans la réalisation mais aussi une musique très élaborée qui explore d’autres confins, d’autres intonations puisées dans les musiques noire et sud-américaine. Une musique que mijotent intimement depuis plusieurs années les deux complices du groupes, H’madou Kechacha, le chanteur, compositeur et parolier, et Rafik Guergour qui participe dans la composition et excelle dans les arrangements. Le cours de la chanson n’offre aucun répit comme il se fait dans le jazz, mais se délecte par les accords enrichis de la bossa-nova qui créent une relation harmonieuse avec le chant, merveilleusement interprété par H’madou.

Le clip relate un rêve qui met en scène l’escapade en voiture puis en bus de l’humoriste Adel Sweezy accompagné de sa bien-aimée, un mannequin femme de vitrine. Le script est de Walid Benyahia alors que la réalisation a été menée par Yacine Bouaziz. H’madou Kechacha nous dira que «les musiciens du groupe ont fait le choix de ne pas paraître sur le clip». Et d’ajouter que le script est inspiré du texte de la chanson. Néanmoins, il tiendra à prévenir que ce travail «ne porte aucun message particulier visant les femmes, c’est juste pour faire différent et original», mais aussi de caricaturer la vie de jeunes couples d’amoureux algériens qui voguent avec les moyens de bord.

Le groupe Algorythm a été distingué en 2010 par le 1er Prix, dans la catégorie auteur, compositeur et interprète avec la chanson Fatma mesboughate lechfar, lors du concours Turbo Music, organisé par la Chaîne III. Il a, par ailleurs, à son actif plusieurs participations à des festivals nationaux, notamment celui du Diwan de Béchar, de la Musique actuelle, le Festival de musique amazighe de Tamanrasset et une participation en off au Dimadjazz de Constantine. Algortythm est plongé dans la préparation d’un album que nous attendons avec impatience.

Pour voir le clip :

https://www.facebook.com/Algorythm-officiel-page-1672596976292710/?ref=ts&fref=ts