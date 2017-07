AlgeriArt à la recherche de l’idée talentueuse de l’image

Réagissez

C’est la fin des délibérations de la 2e édition du concours de photographie AlgeriArt. Les meilleures œuvres sont choisies. Elles seront exposées lors d’un vernissage à la résidence de l’ambassadeur de Suisse à Alger au mois de septembre. L’exposition se poursuivra à l’Espace d’art contemporain «Espaco» jusqu’au 30 septembre. AlgeriArt est une plateforme consacrée à l’art, qui a pour objectif, à travers ses concours annuels, de découvrir, récompenser et soutenir les talents dans le domaine artistique.

Les œuvres d’art sont primées après sélection par un jury indépendant, composé de spécialistes dans le domaine, lors du concours, qui propose deux catégories, à savoir «Photo unique» et «Reportage». Le thème choisi pour cette nouvelle édition pour la catégorie Photo unique est «L’être humain dans le monde actuel». Une opportunité de partager un regard sur ce que l’être humain travaille à construire ou les réponses qu’il apporte aux défis de son époque.

Le thème pour la catégorie Reportage est libre. AlgeriArt soutient principalement la production artistique, la recherche de l’excellence et surtout la reconnaissance des artistes. L’objectif de ce concours, selon AlgeriArt, est d’encourager la production artistique et découvrir les artistes de talent et les récompenser, mais surtout les soutenir dans leur carrière.

En partenariat avec l’ambassade suisse, le jury est présidé par Ammar Bouras, lui-même artiste plasticien et photographe. Il a enseigné la photographie à l’Ecole des beaux-arts et a exposé aux Etats-Unis, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Nasser Medjkane est reporter-photographe et directeur de photographie des longs métrages ; il a collaboré dans plusieurs journaux et exposé ses œuvres depuis 1982 en Algérie, en France et à Bamako.

Et enfin Michael Haedner, directeur de Photographie Suisse. Il a collaboré en tant que directeur de photographie à de très nombreux tournages. Il a également enseigné au Liban, au Liechtenstein et en France, où il est intervenant à la célèbre Fémis, Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son.