Après une première édition réussie l’année dernière, les organisateurs ont reconduit, pour 2016, cette manifestation, avec toutefois un allégement du concept compte tenu de l’absence d’un budget conséquent.

Les grandes lignes de ce rendez-vous, dédié à la mode, ont été dévoilées, hier, à la salle El Mougar, d’Alger lors d’une conférence de presse, animée par Lynda Younga Berber. L’oratrice, qui n’est autre que la fille de la créatrice de la griffe éponyme, Faiza Arabella — styliste modéliste et fondatrice de la première maison de couture à Alger — a indiqué que l’objectif d’un tel événement est de mettre à l’honneur les créateurs du bassin méditerranéen.

Elle a également préconisé le développement du métier de la mode et du textile. «Il va falloir, dit-elle, penser à créer des écoles spécialisées dans le stylisme. Il faudrait, également, apprendre à faire du marketing. La base reste, incontestablement, la formation.» Organisée par l’agence Ambassadrice Nouvelle Méditerranée en étroite collaboration avec le ministère de la Culture, l’ONCI et l’Onda, Alger Fashion Week réunira treize créateurs et stylistes venus d’Algérie, Tunisie et France.

En effet, cette année, de jeunes créateurs algériens et dans le monde seront mis en avant pour présenter leur dernière collection. Parmi ces derniers, citons entre autres Chakroun, Karim Kadid, Fab, Zineb Ammari Amor Guelil, Nouha Maamria Derrad, Miss Nibel, Zino Touafek, Chérazad Mantour, ainsi que les stylistes tunisiens Barika Salah et Gueni Malek.

Ces créateurs, dont certains ont déjà une réputation bien assise à Alger, devront susciter l’étonnement à travers leur collection. De ce fait, les organisateurs ont exigé des participants une collection créatrice avec une touche traditionnelle. D’où le slogan de cette édition «Empreinte et créativité».

Concernant le choix porté sur l’organisation de cette manifestation au niveau d l’Opéra d’Alger, la conférencière a soutenu qu’il s’agit d’un lieu prestigieux, mettant en avant le patrimoine algérien et épousant le concept de l’événement. Il est à noter que si l’année dernière, l’entrée à la Fashion Week d’Alger était gratuite, cette année, l’accès sera payant à raison de 1500 DA la soirée. Une moyenne de quatre à cinq créateurs défilera dès 16h avec une animation de danse chorégraphique. En outre, les chanteuses Amel Zen et Précilla se produiront durant les soirées en question.