- Après la clôture du colloque international sur l’œuvre de Lounis Aït Menguellet, pouvez-vous nous parler de l’impact suscité par cet événement ?

L’organisation d’un colloque international sur l’œuvre de Lounis Aït Menguellet a suscité un engouement extraordinaire partout. La communauté universitaire, avec ses enseignants, ses étudiants, et même les travailleurs étaient présents durant ces trois jours pour nous accompagner. D’après les réflexions faites, je peux vous dire que tous sont unanimes pour reconnaître que cette rencontre, la première sur l’œuvre de Lounis d’Aït Menguellet, a permis de mettre en exergue, à partir d’analyses méthodologiques et scientifiques, ce don et cet art que le poète a pour la composition d’une œuvre littéraire grandiose et unique.

- Comment évaluez-vous l’apport des travaux de recherche réalisés sur l’œuvre de Lounis Aït Menguellet ?

Les travaux de recherche présentés sont riches et variés. Beaucoup d’éléments ont été développés (la traductibilité de son œuvre est-elle possible ? les termes utilisés par L.A.M et leur importance, les idées philosophiques dans son œuvre, la réception de son œuvre chez un public bien précis…). Cela a suscité l’intérêt de l’auditoire, ce qui a permis d’enrichir les débats et faire connaître encore mieux Aḥeddad N’wawal, qu’est Lounis Aït Menguellet.

- Le recteur de l’UMMTO proposera, le 15 mars, au conseil scientifique, de décerner le doctorat honoris causa à Lounis Aït Menguellet. Peut-on avoir votre impression sur cette décision ?

Je suis évidemment très contente et fière qu’on décerne un titre honorifique à Lounis Aït Menguellet qui mérite toutes les distinctions qui puissent exister. Il fallait juste s’adresser à l’institution concernée, car je rappelle qu’un laboratoire de recherche ou un colloque n’a pas pour vocation de décerner des distinctions, mais faire de la recherche. Je profite aussi de l’occasion pour souligner que le comité d’organisation, composé de doctorants, chargé de me seconder pour assurer un bon déroulement, n’avait aucune prérogative pour discuter, valider ou ne pas valider l’attribution d’une distinction quelle qu’elle soit.

- Peut-on connaître quelles sont les autres manifestations scientifiques en perspective dans l’agenda du laboratoire d’Aménagement et enseignement de la langue amazighe ?

L’organisation de manifestations scientifiques devient difficile, faute de moyens. Cependant, nous essaierons de réfléchir à d’autres problématiques pour apporter un plus à la recherche en langue et culture amazighes.

- Pouvez-vous nous donner un petit bilan des travaux réalisés par le même laboratoire ?

Les travaux réalisés par notre laboratoire sont nombreux et variés, dont on peut citer, l’organisation de plusieurs manifestations scientifiques comme le colloque international sur «les langues maternelles» et celui sur «l’onomastique» ainsi qu’un autre sur «la linguistique du corpus». En collaboration avec le HCA, nous avons également initié un colloque international sur «Belaïd At Ali» et un autre sur les dictionnaires monolingues en tamazight.

Nous avons fait soutenir plusieurs doctorats au sein de notre laboratoire, dont celui Ramdane Boukhrouf que j’ai eu l’honneur d’encadrer, réalisé en co-tutelle avec l’université de Lausanne, qui a obtenu un prix à Lausanne, l’une des meilleures thèses soutenues en 2016. Il y a cinq formations de master domiciliées dans notre laboratoire.

De nombreux diplômés en master sont formés dans notre institution. Nous travaillons sur de nombreux projets de recherche nationaux, dont le dictionnaire électronique de la langue amazighe qui a été primé par la direction de la recherche dans le cadre des PNR. Nous avons aussi des projets de recherche en collaboration avec d’autres universités internationales, dont la réalisation d’une bibliothèque franco-berbère, la BNFB, où on a regroupé tous les travaux qui portent sur tous les parlers berbères.