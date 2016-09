Réagissez

Le critique de cinéma, auteur, universitaire et expert en communication, Ahmed Bedjaoui, sera présent à la 14e édition des Rencontres cinématographiques de Béjaïa. Il signera pour son dernier livre Littérature et cinéma et arabes, dans lequel il consacre un chapitre à Mouloud Mammeri et au cinéma amazigh. Le rendez-vous est donné, le jeudi 8 septembre à 12 h, à la cafétéria du Théâtre régional de Béjaïa.