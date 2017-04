Ahmed Asselah : Hommage à l’École des Beaux-Arts de Paris

Réagissez

Ahmed Asselah

« Hydrater la mémoire, nourrir le futur »

Le samedi 5 mars 1994, Ahmed Asselah, Directeur de l’École des Beaux-Arts d’Alger, et son fils unique Rabah, sont assassinés dans l’enceinte même de l’institution. Un communiqué des écoles d’art françaises et européennes dénoncent l’assassinat du Directeur de l’École des Beaux-Arts d’Alger et les nombreux attentats dont sont victimes les intellectuels et artistes algériens. J’apprends la disparition de AhmedAsselah, ce même jour, en fin de journée, lors d’un hommage rendu au Professeur Djilali Belkhenchir, à l’initiative de l’association AYDA1, au théâtre de l’Européen (Paris 17e). Il avait été assassiné le 10 octobre 1993 à l’intérieur de l’hôpital Birtraria (Alger).

L’émotion est planétaire, la presse internationale (Agence France Presse, Reuters, Orlando Sentinel, Chicago Tribune, le New York Times, Le Monde, la BBC…) relaie la nouvelle de cet assassinat. Les Échos, dans son édition du 7 mars, évoque « Plusieurs milliers de personnes [qui] ont rendu un dernier hommage hier au directeur de l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, Ahmed Asselah, assassiné la veille en même temps que son fils de vingt-deux ans par deux hommes armés ». L’Humanité, dans sa livraison du 7 mars, rappelle ses « prises de position en faveur de la démocratie et [sa] résistance à l’intégrisme, notamment dans le cadre de l’établissement qu’il dirigeait ».



Le 16 mars 1994, les associations AYDA et CISIA2 appellent à une manifestation de solidarité avec l’Algérie. Le rassemblement est prévu au Panthéon à Paris. L’association AYDA invite la communauté française et internationale et les algériens « à se solidariser avec le peuple algérien, dans la résistance contre la barbarie intégriste et mafieuse », et pour « dire non au projet théocratique de l’intégrisme et soutenir la résistance courageuse des femmes, des journalistes, des magistrats, des intellectuels, des artistes, des hommes de culte, des syndicalistes, des militants politiques et des simples citoyens qui refusent d’obtempérer aux diktats de l’intégrisme ». A l’occasion de ce rassemblement, un tract, intitulé « A Ahmed Asselah, ce porteur de lumière », est diffusé. Madame Anissa Asselah est présente, elle lit un texte, où elle témoigne de sa douleur de mère « Mon fils unique Rabah a été fauché à la fleur de l’âge en portant secours à son père, les balles de ses assassins ne l’ont pas intimidé mais ont eu raison de lui », de sa fierté d’ épouse « [de son mari] qui malgré toutes les difficultés internes et externes rencontrées, n’a jamais cessé d’œuvrer dans l’intérêt de l’école, de ses étudiants et de ses enseignants ». Elle dit l’avenir « Que le flambeau de cette école [l’École des Beaux-Arts d’Alger] soit toujours porté haut et fier, que la relève soit entretenue et assurée par tous les étudiants afin que le sacrifice de nos martyrs ne soit pas vain ».

Le jeudi 31 mars 1994, une manifestation à la mémoire de Ahmed Asselah, rassemble à l’École des Beaux-Arts de Paris, les anciens étudiants de l’École des Beaux-Arts d’Alger, les artistes et les démocrates qui « veulent rendre hommage au défunt et condamnent le fanatisme et le terrorisme ». Les artistes algériens et les associations AYDA et AMSAOUI3 remercient l’École des Beaux-Arts de Paris, les représentants des étudiants et les professeurs de l’école pour leur soutien. L’hommage se déroule à la Chapelle des Petits Augustins. Le programme est rythmé par de nombreuses prises de parole : Yves Michaud, ChoukriMesli, Mansour Abrous et la lecture d’une lettre de Madame Anissa Asselah.

ChoukriMesli a le sens du devoir. Il prend la parole, dans une salle archicomble. Tétanisé d’abord, galvanisé ensuite, il libère une longue procession de mots, une intervention solaire, frappée au sceau de la dignité, une attitude lumineuse, une émotion irradiante. Ses mots furent respectueux de l’Algérie, de son histoire, de ses citoyens. Ses mots furent d’abord amers, chagrinés, macérés dans l’amertume, jamais dans le désespoir, résonnants de douleur, et des fulgurances inouïes où il insiste sur l’attachement des algériens à un avenir sans bavures religieuses, sans déchets idéologiques, sans tortionnaires de la beauté.

Je prends la parole au nom de l’association AYDA : « Permettez-moi tout d'abord de vous dire à quel point le message de sympathie adressé par les directeurs des Ecoles d'Art de France à nos collègues en Algérie, résonne particulièrement aujourd'hui, alors que la résistance s'organise contre la terreur intégriste.

Au-delà de l'hommage qui nous réunit aujourd'hui, il s'agit de poser et de construire des actes concrets de solidarité avec celles et ceux qui, en Algérie, résistent au mépris de leur vie, au chaos sciemment organisé par la barbarie intégriste et la mafia du pouvoir.

Il s'agit de saluer la résistance de ceux qui refusent de prendre congé de l'Algérie, qui vont au travail, créent, enseignent, éduquent, de ceux qui estiment que le courage, leur courage doit être d'utilité publique. Ahmed Asselah et son fils étaient des éléments de cette résistance.

Nous souhaiterions refuser le principe des hommages, ils sont surenchère de la mort et c'est admettre la vérité de la mort alors que nous voulons être dans la vie. Nous voulons nous soustraire aux hommages, mais ils balisent nos convictions, raffermissent nos consciences et nos exigences et renforcent notre détermination collective.

Hier déjà, les artistes de France, les artistes français, l'Ecole des Beaux-Arts de Paris étaient aux côtés du Peuple Algérien dans sa lutte de libération nationale. Matta, Cremonini, Masson, Kijno, Erro, Lebel, Picasso, et d'autres, témoignaient de la résistance héroïque des algériens et ouvraient les voies d'une solidarité agissante du monde des arts et de la culture. A cette époque, les artistes algériens, Issiakhem, Martinez, Mesli, etYelles, et je pourrais en citer de nombreux autres, ont fréquenté vos ateliers et ont côtoyé leurs amis français et les artistes originaires de Pays pluriels.Après l'Indépendance, votre Ecole a formé deux générations d'artistes algériens qui aujourd'hui enseignent dans les Ecoles d'Art en Algérie, travaillent dans le privé ou vivent et exercent leur métier à l’étranger.

Aujourd'hui, encore, vous êtes à nos côtés, avec nous, pour organiser cet événement douloureux. Les artistes et les démocrates algériens vous transmettent leur reconnaissance et vous invitent à croire que votre solidarité ne sera pas vaine, comme ne sont pas vains nos gestes de patriotes et de républicains pour sauver l'Algérie ».

Le 9 avril 1994, l’association ECUME, en présence d’artistes algériens, rend hommage, à Marseille, à Ahmed Asselah. Le 2 mai 1994, à Paris, c’est le centre culturel algérien qui témoigne de l’action du directeur de l’École Supérieure des Beaux-Arts d’Alger, et Radio Soleil, qui organise une émission-débat sur « Les beaux-arts dans le mouvement de résistance en Algérie ».

Le vendredi 27 mai 1994, l'association AYDA Toulouse rend hommage, au théâtre Garonne, à Abdelkader Alloula, Ahmed Asselah et Mohamed Amzert : « C'est à ces trois hommes qu'AYDA a voulu rendre hommage et à travers leurs destinées tragiques, saluer le combat des hommes et des femmes d'Algérie pour la démocratie ». L’association consacre ses initiatives « à rendre hommage aux personnalités tombées pour la démocratie et une Algérie plurielle».L’association réalise une revue de presse, de 136 pages où ont été recueillis de nombreux articles publiés dans la presse algérienne et française, des lettres de remerciements et des témoignages. ChoukriMesli, Denis Martinez, et Madame Asselahprennent la parole et témoignent de l'engagement de AhmedAsselah pour la démocratie.

Notes

1- L’association AYDA est une association d’Action Culturelle et de Solidarité, créée en région parisienne, le 25 novembre 1993. Elle avait pour objectif d’ « organiser une solidarité envers tous ceux, toutes celles, qui à cause de leurs opinions et de leurs actes depuis de nombreuses années pour toutes les libertés démocratiques, pour une République Démocratique et Pluraliste, sont aujourd’hui devenus la cible privilégiée du terrorisme ».

2- Le Comité International de Soutien aux Intellectuels Algériens (CISIA) est créé le 17 juin 1993, à l’issue d’une réunion à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. Pierre Bourdieu en prend la présidence. Le 18 juin, il diffuse un 1er appel « C’est l’intelligence qu’on assassine ».

3- L’association AMSAOUI est créée, à Paris, le 24 novembre 1993. Elle souhaite « contribuer au développement, à la production et à la diffusion des arts provenant d'Algérie ou de l'émigration en France et dans le monde; par l'organisation de rencontres, de spectacles, d'expositions, par l'édition et la production de films ».



Mansour ABROUS

25 avril 2017