Ah, ya lyam ! : De l’émotion à gros bouillon

Réagissez

Saïd Benyoucef, ex-comédien du TRO installé au Canada depuis une vingtaine d’année, est de retour momentanément au pays.

Saïd était également metteur en scène au début des années 1990 d’un très abouti Le dernier train de Chiem Van Houweninge, dans le cadre du théâtre, clin d’œil à une compagnie indépendante dont il était sociétaire. Profitant d’un séjour plus prolongé que d’habitude, il fait actuellement une tournée avec Ah, ya lyam !, un spectacle écrit et monté en direction de la communauté algérienne émigrée au pays de l’érable.

Samedi, il était à Témouchent, après Mostaganem. Entre one-man-show et stand-up, Ah ya lyam ! est un spectacle sans prétention autre que celle de raviver la nostalgie du pays, d’un temps qui fut avec ses hauts et ses bas et l’enfance chérie qu’on y a vécue.

Le décor, sous un éclairage d’atmosphère, décline, côté jardin, un portemanteau mobile avec deux chapeaux dont se sert le comédien, une petite table au centre avec deux chaises autour, un écran pour projection d’images visionnant une barre de tribunal côté cour. Si Saïd fait la démonstration qu’il est un homme de la scène dans sa prestation, son texte le limite à une seule corde de sa palette de jeu.

Et si celle-ci déroule de la nostalgie à gros bouillon face à un public sevré de ses racines, le spectacle délocalisé passe à coup d’improvisations, en fonction du public du jour. Plus difficilement avec les jeunes qu’avec les gens d’un certain âge.

Saïd joue avec un regard constamment sur la salle. Il ne se lâche à aucun moment pour se laisser aller à la fantaisie. Il n’a pas un personnage à défendre, juste une parole décalée par rapport à son lieu d’émission originelle. C’était toute la difficulté.

Alors, vivement qu’il nous revienne, puisque son intention est de renouer avec le public de son pays, avec un vrai spectacle de théâtre où l’on pourra apprécier la pleine mesure de son talent.