Rares sont les personnes qui voient la beauté partout, même dans la pire des laideurs. Elles sont souvent nommées «artistes», même si elles n’ont aucun lien avec l’art, sauf avec celui de vivre. Abderrezak Hafiane est une de ces personnes.

Cet artiste-peintre, natif d’El Oued, transporte par un coup de pinceau sa vision de la beauté dans toute la grandeur de ses détails. Une vision qui a grandi en lui au fil de sa vie dans la belle oasis de Biskra et nourrie par la chaleur et l’amour qui l’entouraient dans sa famille, mais surtout son père, qui voulait faire de lui un homme lettré, libre, qui sache lire, écrire et peindre, avec un esprit poétique. Sa mère, artiste à sa manière, car couturière, a, quant à elle, forgé en lui cet amour pour le beau.

La notion de l’art plastique est chez Abderrezak Hafiane une passion depuis qu’il était tout petit, mais affinée et cadrée par son enseignant d’activités artistiques, Ryad Hassoune. C’est cet enseignant irakien, actuellement établi en Allemagne, qui lui a inculqué les notions artistiques. Cet artiste accompli, humble et indéniablement talentueux, fait l’objet d’un livre édité par Aida Agency Edition et écrit par la grande plume Salah-Eddine Belabes.

Ce livre, qui retrace la vie tumultueuse marquée par beaucoup de joie, de malheurs et surtout d’émotions, porte le titre Pour l’amour du beau. Dans cet ouvrage, les événements les plus marquants de la vie de l’artiste, tels que le décès de son père, le prix qui lui est décerné par le fonds des Nations unies pour la population pour son affiche sur le thème «La poussée démographique et la pauvreté», ou encore ses études interrompues à l’Ecole des beaux-arts, son déplacement en Tunisie, puis en France sont cités comme des éléments-clés dans son parcours artistique. Abderrezak Hafiane, comme le cite bien le livre, revient au bercail après 10 années de vie artistique partagées entre Tunis et Paris. Alger la Blanche sera depuis 2005 son nouveau domicile.

De l’amour dans chaque toile

Les toiles de Abderrezak Hafiane ne sont pas seulement des œuvres artistiques. Elles sont un message de lumière, d’amour, de beauté et une interprétation toute en couleurs des sentiments, espoirs et rêves de l’artiste. Dans le livre Pour l’amour du beau, plus d’une centaine d’œuvres sont citées, décrites et décortiquées, tant elles ne désemplissent pas de symbolique, d’amour et de beauté. La magie du désert y est patente à travers les œuvres Akal n’iba ou encore Les lions du Sahara.

Dans cette dernière, trois hommes se lancent dans un parcours jamais défini à l’avance, mais qui respire la liberté et la grandeur du Sahara, où le ciel et la terre se confondent pour incarner l’ouverture et l’assurance. D’ailleurs, plusieurs chapitres sont dédiés à tout cet espace de la terre ainsi qu’à ses habitants. Les Touaregs occupent une place indéniable dans l’imagination de l’artiste. Par ailleurs, parce qu’il n’est nulle beauté sans la femme, les toiles de Abderrezak Hafiane ne manquent pas de visages et de détails féminins.

Des œuvres, reproduites dans ce livre, mettent en valeur la pudeur, le charme, la faiblesse, mais aussi la force, la dangerosité et la menace de la femme. L’artiste démontre dans chaque toile que la beauté réside dans les détails, comme cette toile portant le nom de «Lunja». Déjà rien qu’à dire le nom de cette œuvre d’art, l’esprit part vers cette jeune femme, déesse de la beauté pour les Algériens. Dans cette toile, Abderrezak Hafiane reprend la scène d’une main féminine retenant un pied.

Ce geste que font la plupart des femmes est pour l’artiste une explosion de féminité qui symbolise également l’aisance dans le mouvement et l’assurance. Cette toile transmet une vague d’admiration et d’émotion, qui se prosternent devant la beauté. Des vagues pareilles ne manquent pas dans les autres chapitres qui illustrent le mirage des lettres, l’émotion, la passion et toutes les énigmes des symboles. L’éditrice du livre, Souad Teiar, considère que publier un livre sur Abderrezak Hafiane est un geste logique, étant donné que personne ne peut rester insensible au beau et à un art authentique. Pour l’artiste, qui ne se voit pas arrêter de peindre, il se dit revivre et se voir à travers ses peintures. Une expositions à ne pas rater.