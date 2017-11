A vos plumes !

Réagissez

A l’occasion de la quinzième commémoration de sa disparition, l’association Les Amis de Abdelhamid Benzine réédite le Prix du journalisme, qui sera décerné le 10 mars 2018. Seuls les enquêtes ou reportages portant sur les problèmes socioculturels en Algérie seront pris en considération. Les médias concernés sont la presse écrite, la presse électronique et l’audiovisuel, dans les trois langues arabe, tamazight et français. Les participants devront remettre un seul article paru dans les médias nationaux, à partir du 1er mars 2016, et non primé par ailleurs. Les journalistes ayant déjà été lauréats du Prix Abdelhamid Benzine ne peuvent pas postuler. Les journalistes sont priés de déposer leur dossier avant le 10 février 2018. Le dépôt des dossiers peut se faire :

- A la librairie Kalimat, au 27 boulevard Victor Hugo – Alger

- Par voie postale au 26, av. du 1er Novembre, 16001- Alger

- Par e-mail en format PDF

- Par captation d’écran pour les articles publiés dans les sites électroniques

- Par e-mail pour les articles audiovisuels avec attestation de diffusion délivrée par les responsables de chaînes.

( asssoc.benzine@gmail.com )