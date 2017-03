Réagissez

Lors de la journée d’étude organisée aux Issers sur les œuvres de son défunt mari, Mme Raja Alloula s’est interrogée avec insistance sur le sort de la documentation et des archives traitant du 4e art en Algérie.

«Cela fait des années que nous activons au sein de la fondation Abdelkader Alloula. Nous n’avons qu’un petit bureau dans un coin isolé de la périphérie d’Oran. Je suis épuisée, car je suis très sollicitée par les chercheurs, mais je n’ai pas grand-chose à leur donner. Comment peut-on développer le théâtre face à cette situation», s’est-elle interrogée.

Malgré le poids de l’âge, la veuve de l’auteur d’El Djouad ne semble pas près de renoncer à son combat de promouvoir le théâtre et de transmettre le legs de son mari aux générations futures. «J’ai fait trois demandes d’audience à l’actuel ministre de la Culture, mais il ne m’a jamais répondu. Alloula rêvait de créer un centre d’archives et de documentation théâtrales, une université populaire de théâtre et un institut d’arts dramatiques. Néanmoins, ces projets risquent de ne jamais voir le jour en Algérie», a-t-elle pressenti. Saluée par certains, son intervention n’a pas manqué d’inciter les présents à proposer des solutions.

«Il y a des gens qui veulent tout effacer. Où sont passés les textes de Bachtarzi, Sid Ali Allalou, Rachid Ksentini et d’autres. Même les accessoires laissés par la France coloniale ont été volés», lui rétorque Mohamed Cherchel. Abdelmalek Benkhelefa rappelle que les pièces de théâtre devaient être enregistrées au niveau de l’ONDA. Omar Fetmouche, directeur du TR de Béjaïa, lui, propose de lancement d’une pétition pour la réalisation d’une centre d’archives. «Ce projet doit être une revendication nationale, car c’est la mémoire qui est en train de s’envoler», a-t-il appuyé.