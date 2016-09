Réagissez

Biskra, sortilèges d’une oasis», une exposition consacrée à l’art et à l’histoire de cette ville séculaire du sud-est d’Algérie est organisée du 23 septembre au 22 janvier 2017 à Paris (France), indiquent les organisateurs.

Organisée par l’Institut du Monde arabe (IMA) et conçue en collaboration avec le professeur d’histoire de l’art à l’université de Sydney (Australie), Roger Benjamin, cette manifestation met en avant les aspects artistique, architectural et touristique de cette ville qui a inspiré de nombreux artistes et hommes de lettres de renom.

Des peintres, musiciens et écrivains étrangers comme les Français André Gide (1869-1951) et le photographe Auguste Maure (1840-1907), ayant vécu à Biskra, ont exprimé leur admiration pour cette ville dans leurs œuvres respectives. Le vieux Biskra est revisité à travers ses monuments historiques, notamment le Fort Saint-Germain, le quartier des Ouled Naïl ou encore le jardin Landon.

Une exposition dédiée aux photographies consacrées à la «reine des Ziban», œuvres de célèbres photographes, dont Auguste Maure, est également au programme de cet événement. Les œuvres des peintres français Eugène Fromentin (1820-1876) et Gustave Guillaumet (1840-1887) seront évoquées sous le thème «Aux sources de l’orientalisme en Algérie».

Des conférences sur la peinture algérienne seront aussi animées par les plasticiens Slimane Becha et Chaouia Nourredine Tabhera. La manifestation sera marquée également par la projection d’extraits de films évocateurs de l’ancienne Biskra ainsi que des enregistrements réalisés dans les ksour par le compositeur et pianiste hongrois, Béla Batroc (1881-1945). Le vernissage a eu lieu, hier, à la Salle d’exposition temporaire,s à Paris.