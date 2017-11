A Carthage et Amsterdam

Réagissez

Le nouveau long métrage documentaire de Malek Bensmaïl, la Bataille d’Alger, un film dans l’histoire, est présenté en avant-première arabe aux JCC de Carthage — du 4 au 11 novembre 2017 — à Tunis, suivi de sa première mondiale au Festival international du film d’Amsterdam se déroulant du 15 au 26 novembre 2017. Dans la continuité de son travail documentaire sur l’Algérie depuis 3 décennies, le nouveau film de Malek Bensmaïl opère, soixante ans plus tard, un retour passionnant sur le film mythique la Bataille d’Alger de Gillo Pontecorvo, qui n’a cessé de s’enrichir avec l’histoire.

Du cœur de La Casbah d’Alger à Rome, de Paris aux Etats-Unis, en s’appuyant sur de très nombreux témoignages et des archives exceptionnelles. Le film est une coproduction internationale regroupant l’Algérie, la France, la Suisse, le Canada et le Qatar. Le pitch ? En 1965, trois ans après l’indépendance de l’Algérie, Gillo Pontecorvo entreprend le tournage d’un film ambitieux reconstituant la Bataille d’Alger. Le film est le récit de la lutte en 1957, qui a opposé à Alger, les parachutistes du général Massu aux réseaux du FLN.

A l’initiative du film, Yacef Sâadi, ancien combattant, y joue son propre rôle. Le gouvernement algérien aide à la production du film qui est coproduit par Yacef Sâadi lui-même. Le 19 juin, profitant des premiers jours de tournage, le colonel Boumediène renverse le président Ben Bella et se proclame président du Conseil de la Révolution. Quelques mois plus tard, le film à l’esthétique inspirée des actualités de l’époque remporte le Lion d’Or à la Mostra de Venise. La délégation française boycotte la remise du prix et le film restera-de fait- interdit en France des années durant… L’armée américaine s’intéresse à la Bataille d’Alger, qui sera projeté par les stratèges du Pentagone dans le cadre de leur réflexion sur la guerre contre-insurrectionnelle lors des guerres d’Irak et d’Afghanistan...

Outre la présentation de son nouveau film au public international au Festival d’Amsterdam, le cinéaste est invité à présenter son film, la Chine est encore loin, dans le cadre d’un focus sur les meilleurs films du documentaire du monde arabe. En 2015, Contre-pouvoir(s) sortit une immersion dans le milieu journalistique en Algérie. Après vingt années d’existence et de combats pour la presse indépendante algérienne, Malek Bensmaïl pose sa caméra au sein de la rédaction du quotidien El Watan, nécessaire contre-pouvoir à une démocratie vacillante, à l’heure où Bouteflika s’apprête à briguer un quatrième mandat. Une rencontre avec celles et ceux qui font le journal, leurs doutes, leurs contradictions, leur souci permanent de faire, chaque jour, un journal libre et indépendant. Une réflexion sur le travail et la pensée journalistique.