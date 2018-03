8e édition du festival «Lire en fête»

Réagissez

Placée sous le thème «Lecture, plaisir, connaissance et civilisation», cette manifestation culturelle, qui célèbre le livre et l’importance de la lecture, notamment pour les jeunes, «se veut un espace de rencontres et d’échanges autour du livre, des moments privilégiés pour les enfants et les adultes, pour plonger dans la lecture d’un livre ou d’une BD, loin des écrans, déconnectés du monde numérique», indiquent les organisateurs.

Ces journées dédiées au livre et à la lecture seront agrémentées par une panoplie d’activités éducatives, ludiques et de réflexion autour du rôle culturel de la bibliothèque et son impact pédagogique. Ainsi, les enfants peuvent, durant ces jours de vacances, se divertir et se détendre tout en se cultivant à travers la lecture d’un livre, la visite d’une exposition, en effectuant des travaux manuels, en exécutant des dessins ou en assistant à des pièces théâtrales, des spectacles de marionnettes et des représentations musicales. Tout le long du festival, les écoliers vont plonger dans un univers culturel en couleurs, où tous les goûts sont présents. L’accent, bien entendu, sera mis sur le livre, qui demeure le premier support culturel dans l’environnement éducatif.