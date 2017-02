Réagissez

L’acteur américain George Clooney a lancé un appel pour la défense de la liberté dans l’Amérique de Trump, en recevant, vendredi soir à Paris, un César d’honneur lors de la 42e cérémonie de remise des prix du cinéma français.

«Nous nous décrivons comme les défenseurs de la liberté ... mais nous ne pouvons pas défendre la liberté à l’étranger si nous l’oublions chez nous», a-t-il déclaré en recevant son César.

L’acteur a lancé en français un «merci» devant une salle debout pour l’ovationner. L’acteur a fait de nombreuses allusions à la présidence de Donald Trump, soulignant que «le monde traverse des changements importants, pas tous dans le bon sens». «Ne confondons pas opposition et déloyauté», a-t-il lancé. «Nous ne devons pas être menés par la peur dans un âge de déraison. Si nous creusons dans notre histoire, nous verrons que nous ne descendons pas de gens qui avaient peur», a-t-il poursuivi.

Des jumeaux : «What else»

George Clooney s’est dit «très fier» de son épouse, Amal, qui attend leurs jumeaux, et «excité sur les années, et particulièrement sur les mois, à venir». «Je t’aime», a-t-il lancé à Amal Clooney, dont la robe fourreau blanche laissait voir le ventre arrondi. George Clooney, 55 ans, incarne tout le glamour hollywoodien.

Il a reçu de multiples récompenses, dont l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Syriana en 2006, et un Oscar du meilleur film comme producteur pour Argo en 2013. Devenu célèbre grâce à son rôle dans la série télévisée Urgences, il a tourné à six reprises avec Steven Soderbergh, notamment dans Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve, Ocean’s 13 et Solaris, et quatre fois avec les frères Coen (O’Brother, Intolérable cruauté, Burn after reading et Ave, César!). Il a réalisé lui-même plusieurs films, parmi lesquels Confessions d’un homme dangereux, Good night and good luck, Les Marches du pouvoir et Suburbicon, qui sortira en 2017. En 2016, c’est l’acteur américain Michael Douglas qui avait reçu un César d’honneur, après trois autres Américains, Kevin Costner en 2013, Scarlett Johansson en 2014 et Sean Penn en 2015.

Elle a tout d’une grande

Elle, thriller du Néerlandais Paul Verhoeven, a continué d’engranger les récompenses des deux côtés de l’Atlantique, en remportant vendredi à Paris deux Césars. Les récompenses du cinéma français: meilleur film et meilleure actrice pour Isabelle Huppert. Lors de cette 42e cérémonie des Césars, le Britannique, Ken Loach, s’est vu décerner c elui du meilleur film étranger pour Moi, Daniel Blake, un film militant, Palme d’Or au dernier Festival de Cannes, qui raconte la descente aux enfers d’un chômeur confronté à la bureaucratie.

Ken Loach a appelé les Français à voter à gauche à la présidentielle de fin avril. Cinéaste engagé, il en a profité pour exalter «l’esprit de résistance» et appeler les Français qui éliront leur président dans moins de deux mois à voter à gauche, dans un message lu sur scène en son absence. «L’extrême droite réussit lorsque les gens se sentent désespérés», a-t-il dit. «A présent c’est à vous, Français, de faire un choix. Nous, qui sommes vos amis depuis tant d’années, espérons que dans l’élection à venir vous pourrez rejeter l’amertume de la droite et voter en faveur de l’espoir suscité par la gauche».

Les Césars, qui ont souvent mis à l’honneur ces dernières années des films engagés, ont aussi sacralisé un documentaire, Merci Patron! du journaliste François Ruffin, qui égratigne avec dérision le géant du luxe, LVMH, et son PDG, Bernard Arnault.

Son réalisateur en a profité pour alerter sur les délocalisations, évoquant le sort d’une usine de sèche-linge, Whirlpool, à Amiens (Nord) promise à la fermeture.

Xavier Dolan : «Ave César !»

A 27 ans, le Québécois Xavier Dolan, qui a six films à son actif, a, pour sa part, remporté le César du meilleur réalisateur pour Juste la fin du monde. Ce huis clos familial a raflé deux autres prix, ceux du montage et du meilleur acteur, décerné à Gaspard Ulliel, qui incarne un fils retrouvant sa famille pour lui annoncer sa mort prochaine. Avec 11 nominations, Elle et son actrice Isabelle Huppert faisaient figure de favoris.

Cette histoire d’une femme violée qui traque son agresseur, adaptée du roman Oh..., de l’écrivain français Philippe Djian, a déjà obtenu le Golden Globe du meilleur film étranger. «Isabelle Huppert, tu as ajouté un niveau supérieur à ce film, et c’est quelque chose que je n’avais pas à l’esprit quand j’ai commencé. C’est quelque chose qui s’est passé avec toi», a déclaré Paul Verhoeven, en recevant son prix. Déjà récompensée par un Golden Globe pour ce rôle, l’actrice rousse, vêtue vendredi soir d’une robe verte, est en lice pour les Oscars décernés dimanche à Los Angeles (ouest des Etats-Unis).



Hommage à «Bebel»

La cérémonie a également rendu un hommage chaleureux à l’acteur français Jean-Paul Belmondo, présent pour la première fois à la grand-messe du cinéma français, en dépit d’une carrière éclatante. Ma vie de courgette, du Suisse Claude Barras, conte délicat sur la tolérance, qui a rencontré le succès auprès du public, a obtenu deux Césars, dont celui du meilleur film d’animation. Frantz, de François Ozon, nommé 11 fois comme Elle, n’a remporté qu’une seule récompense, celle de la meilleure photo. Les Césars n’avaient cette année aucun président.

Le choix initial du réalisateur franco-polonais, Roman Polanski, avait déclenché en France une polémique, en raison des poursuites dont il fait l’objet aux Etats-Unis depuis 40 ans pour le viol présumé d’une adolescente. Il avait renoncé en janvier, sous la pression d’associations, notamment féministes. AFP