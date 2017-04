Réagissez

Le Salon national de la créativité revient, dans sa troisième édition, du 27 avril au 3 mai prochain, au niveau de l’Office Riadh El Feth, à Alger.

Organisée par l’Office national des droits d’auteur et droits voisins, cette manifestation -placée sous le signe «Pour un monde meilleur, créons, innovons !»- proposera un programme complet d’animation artistique et culturel. Lors d’un point de presse animé hier matin au niveau de la salle Frantz Fanon de Riadh El Feth, le directeur général de l’ONDA, Samy El Hocine Bencheikh, est revenu sur certains points importants avant de donner les contours du programme de la troisième édition du Salon de la créativité. Le directeur de l’ONDA a, d’emblée, annoncé que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé dernièrement un décret portant sur la ratification par l’Algérie, du Traité de Pékin. Samy El Hocine Bencheikh a, également, fait part, à l’assistance nombreuse, de l’achat récent par l’ONDA, du Palais El Minzah, situé au niveau de la Basse Casbah, à Alger.

Ce palais, en excellent état, a été cédé pour 17 milliards de centimes. Pour rappel, c’est dans ce palais que fut emprisonné l’Emir Khaled. Samy Bencheikh confie que «c’est grâce à une héritière de 17 ans que nous avons eu vent de la vente. Le palais était en vente par le biais de la justice. Elle a lancé un SOS afin que ce palais ne tombe pas entre les mains d’un commerçant. Nous allons créer la fondation nationale des arts et des lettres, qui sera au service de la recherche sur le patrimoine culturel et national. Nous allons déposer et conserver les plus grandes œuvres nationales dans les différents domaines. Ces archives seront mises à la disposition des universitaires, des chercheurs et des étudiants. Il s’agit là d’un héritage de l’Etat et d’un legs pour les générations à venir». Le conférencier a révélé que l’ONDA, en partenariat avec le ministère de la Culture, allait remettre, dans le courant de cette semaine, un matériel pédagogique aux étudiants de l’Ecole supérieure des beaux-arts d’Alger.

Concernant la tenue du Salon national de la créativité, il a indiqué qu’une réception sera donnée le 26 avril au siège de l’ONDA, à Bologhine, et ce, en présence, notamment, d’artistes, d’auteurs, de compositeurs notoires algériens, ainsi que de représentants de certaines institutions nationales.

Le coup d’envoi officiel, de ce rendez-vous sera donné le lendemain, au niveau de l’esplanade de Riadh El Feth, où 100 participants seront au rendez-vous avec des stands. Parmi ces derniers, figurent, entre autres, des représentants d’institutions nationales, comme le Théâtre national d’Alger, les musées, les instituts, les centres de cinéma, l’Ecole des beaux-arts d’Alger, la Cinémathèque d’Alger, les éditeurs, les studios d’enregistrement et les artisans d’instruments musicaux.

Ainsi, tous les artistes algériens issus de l’ensemble du territoire national seront présents à cette manifestation. Parmi ces derniers, citons, entre autres, Rabah Driassa, Hadj Ghaffour, Ahmed Benani, Chaba Zahouania, Houari Benchenet, Idir, Takfarinas, Cheb Khaled, Billel. La nouvelle scène algérienne ne sera pas en reste, puisque Djamoui Africa, Freeklane, El Dey, Bobylone, Caméléo, ou encore El Ghosto, répondront présent à cette invitation.

Pendant la durée de ce Salon, chaque jour, un programme culturel sera concocté à la salle Ibn Zeydoun, et ce, de 12h à 20h. Le programme débutera par la projection d’une série des plus beaux films algériens, suivis de clips, de one-man-show et de pièces théâtrales. Le directeur, Samy El Hocine Bencheikh, ajoute que certaines troupes et compagnies de danse, programmées dans le cadre du Festival international de la danse contemporaine, se produiront dans un premier temps au niveau de Riadh Et Feth, avant d’investir les planches de l’Opéra d’Alger.

En outre, au sein du Salon, une scène sera ouverte aux jeunes talents excellant dans la musique, le rap et le hip-hop.

Toujours selon l’orateur, le Salon accueillera cette année des invités de la Cisac (Confédération internationale des sociétés d’auteurs et de compositeurs).

Celle-ci gère tous les répertoires à travers le monde. Sera également présente la Pacsa (Panafricaine des auteurs, compositeurs et des artistes). Cette Panafricaine va réunir le comité exécutif le 29 avril à Alger. «Pour la première fois, nous allons leur présenter quelqu’un de l’Algérie qui va assister avec eux», note Samy El Hocine Bencheikh.

La Tunisie et le Maroc seront des hôtes priviligiés au Salon national de la créativité, à travers leurs directeurs des droits d’auteurs et droits voisins. «L’ONDA, précise Samy Bencheikh, est le parrain des sociétés arabes. L’OMPI a désigné l’Algérie comme école de formation des droits d’auteurs. L’ONDA est le leader dans le monde arabe et en Afrique».

Il est à noter qu’en marge du Salon, une journée de formation aura lieu, le 30 avril, en direction des journalistes, suivie le 2 mai d’une seconde journée de formation, en direction des étudiants, issus de l’Institut supérieur de musique, l’Ecole supérieure des beaux-arts d’Alger et l’Ismas (Institut des métiers des arts et des spectacles) de Bordj El Kiffan.NacimaChabani