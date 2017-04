Réagissez

La troupe du MTK de Koléa

Après les élections législatives du 4 mai, le Mouvement théâtral de Koléa (MTK) compte organiser au forceps la seconde édition de son marathon dans sa ville natale.

Ce marathon est une manifestation culturelle qui n’est pas à la portée de n’importe quelle association, car elle exige beaucoup de moyens matériels, mais surtout une importante mobilisation humaine et au moins un pack de 6 pièces théâtrales produites par la même association. L’âme du MTK, Youcef Taouint, sans cesse préoccupé par la survie de son association, demeure plongé dans sa solitude dans un coin discret de la place publique de Koléa. Il reste pensif, son regard fixé sur une feuille.

Un décor très simple, des mots forts et crus, des métaphores, une chorégraphie qui parle sur les planches, un jeu de lumière accompagné par des touches musicales, autant d’ingrédients qui font de Youcef Taouint une valeur sûre du théâtre algérien. D’ailleurs, le théâtre à Koléa s’exprime à travers les textes qu’il propose depuis des décennies. Youcef Taouint, dans son labeur, a produit des étoiles qui brillent aujourd’hui dans l’univers du théâtre algérien.

Ses textes sont provocateurs. Le marathon du MTK se veut d’abord une manifestation purement culturelle, qui débute dans la matinée pour s’achever aux premières heures du lendemain. Une pièce de théâtre pour les enfants constituera l’entame de ce marathon, qui sera suivie par une série de 6 pièces de théâtre pour adultes : Résidence surveillée-Destination inconnue-Le marié et le célibataire-Les cavaliers de la liberté-Les morts vivants-Le venin de la rue. «Nous serons en mesure de présenter d’autres pièces, si le public en veut encore pendant la même nuit. C’est exceptionnel, car c’est le MTK avec ses élèves nouveaux et anciens, et son encadrement qui vont assurer l’organisation de ce marathon, en toute modestie, je vous dirais que c’est unique en Algérie et même au Maghreb», ajoute-t-il.

Le président du MTK va assurer l’encadrement, au moment du déroulement des pièces, d’un atelier sous le thème de l’interprétation. En plus des 50 élèves (filles et garçons) du MTK, les ex du MTK, qui avoisinent le nombre de 70, pour ne citer que Mustapha Laribi, Mina Lachter, Asli Nabil, Yanina Mohamed, Halimouche Mohamed, Habbouche Youcef, Ykhlef Amine, Camélia, seront présents pour se mobiliser autour de cet événement culturel, afin de lui assurer du succès.

La délinquance, les difficultés que rencontrent les artistes, l’absurde chez les jeunes, les ravages de la corruption dans le développement économique, les menaces qui pèsent sur l’environnement, le patriotisme, l’histoire et le passé du pays, la politesse, la solidarité au pluriel, autant de sujets et de messages éducatifs à destination des enfants et des adultes que Youcef Taouint compte transmettre, une manière pour lui d’inciter ses compatriotes à se dévisager face à un miroir et faire leur autocritique pour apporter les rectificatifs et se réhabiliter avec le travail, la société et le pays. La date du 8 mai est retenue pour ce marathon. Un symbole pour la mémoire.