Le programme du Maghreb des livres s’annonce aussi riche que varié, avec une part du lion dédiée à l’Algérie.

La 23e édition du Maghreb des livres se tiendra les 18 et 19 février à l’Hôtel de Ville de Paris. Le Salon, organisé depuis 1994 par l’association Coup de soleil, sera dédié cette année à la littérature algérienne. Avant de laisser la liesse des belles lettres s’exprimer, des hommages sobres seront rendus à la mémoire de deux amis du Maghreb des livres qui ont quitté ce bas monde un peu trop tôt, en l’occurrence Malek Chebel et Arezki Idjerouidène, décédés en 2016.

Le premier n’a pratiquement raté aucune édition du Salon ces quelques dernières années. Par son talent certain et la bienveillance médiatique qu’il suscitait, l’auteur du Manifeste pour un islam des lumières a contribué au succès du Maghreb des livres grâce à l’animation de plusieurs conférences et des stands imposants de vente-dédicace vu la richesse de son œuvre.

Le second est le fidèle mécène de cette Mecque de la littérature maghrébine. L’entrepreneur franco-algérien a veillé régulièrement à l’accompagnement et au soutien du Maghreb des livres en tant que l’un de ses principaux sponsors via Aigle Azur, la success-story de son groupe GoFast. Toujours dans cette séquence hommages, le combat profondément humaniste de Stéphane Hessel sera mis à l’honneur, quatre ans après sa disparition.

L’auteur d’Indignez-vous !, décédé le 27 février 2013, est aussi un grand ami de notre pays. C’est l’un des cofondateurs de l’association France-Algérie, créée en 1963. Dans ce sens du combat réconciliateur de Hessel, prônant la tolérance et l’amitié entre les peuples, une carte blanche sera donnée à Abdelkrim Allagui, Mohammed Kenbib et Lucette Valensi pour animer un débat constructeur autour de leur ouvrage en trois volumes : Juifs et musulmans au Maghreb. Actualité politique l’oblige, des tables-rondes thématiques prometteuses sont prévues : «Maghreb : la fuite des cerveaux», «Vote des banlieues», etc.

Sur le plan purement littéraire, le programme du Maghreb des livres s’annonce aussi riche que varié, avec une part du lion dédiée à l’Algérie. Ainsi, le théâtre algérien sera à l’honneur à travers une rencontre intitulée «Mostaganem, ville phare du théâtre algérien», qui sera marquée notamment par l’intervention de notre dramaturge national, Slimane Benaïssa. Nous notons également deux conférences intéressantes, une avec le désormais incontournable Kamel Daoud, autour de sa nouveauté Mes indépendances : chroniques 2010-2016, et une autre avec le diplomate «déchu», Mohammed Bedjaoui, qui a publié en octobre 2016 une partie de ses mémoires sous le titre, En mission extraordinaire : Carnets d’un ambassadeur d’Algérie en France (1970-1979).

En plus, des Cafés littéraires seront consacrés à notre pays : «L’Algérie en bulles», avec la participation notamment du bédéiste Kris (Un maillot pour l’Algérie) et de Benjamin Stora & Sébastien Vassant (Histoire dessinée de la Guerre d’Algérie), «Littérature algérienne 1 : la fêlure», avec la participation remarquable de Maïssa Bey (Nouvelles d’Algérie) et d’Amine Zaoui (Un incendie au paradis ! Femmes, religions et cultures), «Littérature algérienne 2 : passions et violences», avec la participation d’une armada de jeunes auteurs.

D’autres brillantes plumes algériennes participeront à des ventes-dédicace : Smaïl Goumeziane (L’Islam n’est pas coupable), Kamel Beniaïche (Sétif : la fosse commune - les massacres du 8 Mai 1945), Mélanie Mataresse et Adlène Meddi (Jours tranquilles à Alger), etc. Même ceux disparus, comme Tahar Djaout et Nabil Farès, seront de la partie à travers leurs textes, lus par les comédiens de la troupe Compagnie du dernier étage.

Et comme chaque année, les activités qui font partie des traditions du Maghreb des livres seront de mise. Dans le volet compétition, le prix Beur FM Méditerranée, qui fêtera d’ailleurs ses 20 ans d’existence, sera décerné à un ouvrage paru en 2016. Dans le volet festif, un café maure et un stand culinaire typiquement maghrébins vont accompagner par leurs délices les deux journées de la manifestation culturelle.

Par ailleurs, Coup de soleil va faire le bilan d’une nouveauté expérimentée cette année : Le Maghreb des livres hors les murs. Ce projet, réalisé en partenariat avec la Ville de Paris et son réseau de bibliothèques, consiste à organiser des rencontres littéraires avec des auteurs maghrébins ou franco-maghrébins, en dehors du Salon principal et avant la tenue officielle de celui-ci.

C’est pourquoi, trois soirées ont été organisées : le 14 janvier, avec Magyd Cherfi (Ma part de Gaulois) ; le 21 janvier, avec Kaouther Adimi (Des pierres dans ma poche) ; le 28 janvier, avec Bouchera Azzouz (Fille de daronne et fière de l’être), Tahar Bekri (Le livre du souvenir : dans la beauté du monde et sa fureur) et Anouar Benmalek,(Fils du Shéol). Pour plus d’informations sur le programme du Maghreb des livres, consultez le lien suivant : http://coupdesoleil.net/maghreb-des-livres-2017/ .