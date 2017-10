23e anniversaire de l'assassinat de Cheb Hasni : Recueillement a Gambetta et Ain Beida

Réagissez

Un vibrant hommage a été rendu, vendredi a Oran, au légendaire chanteur de raï, Cheb Hasni, a l'occasion du 23e anniversaire de son assassinat, le 29 septembre 1994.



Une louable initiative émanant de l'Association Art, culture et protection du patrimoine musical oranais a saluer et encourager tout bas. Celle d'une fraîche et émoulue association dont le président est khaled Brahim Bakhti et dont la cheville ouvrière n'est autre que le loup blanc d'Oran, Nasro "Apico" l'ex-"Monsieur festival du raï d'Oran" qui n'est plus a présenter.

Malgré les moyens du bord, Nasro "Apico" se démenait comme un diable, Presque du porte a porte, sans se décourager-avec les lourdeurs bureaucratiques et autres lenteurs freinant cet élan commémoratif a l'endroit d'une grande figure de la musique algérienne, Cheb Hasni, un enfant de la ville d'Oran, il a failli reporter cet hommage- avec le concours agissant de chanteurs, paroliers et éditeurs comme Kouider Bensaid, Said Wahrani, le parolier Kader "Sonacome", Noureddine Gafaiti qui était manager du regrette Hasni ainsi que des bénévoles venant de différentes associations locales passionnés et s'étant investis pour la réussite de cet hommage.

Car pour eux tous, Hasni est une fierté et un devoir. Ainsi, le vendredi matin, une gerbe de fleurs a été déposée sur le lieu de l'assassinat de Hasni, dans son quartier de Gambetta. Sous la plaque commémorative qui a été déboulonnée et retirée depuis un mois. Et ce, selon, Nasredine Chakroun, cousin de Hasni, gérant des douches attenantes dont le mur exhibe la plaque commémorative, c'était uniquement pour éviter qu'elle ne soit endommagée par les vibrations du marteau-piqueur cassant le mur la jouxtant pour un accès a un garage.

Ce qui a suscité stupeur, stupéfaction et maintes interrogations. Vendredi, la plaque a été remise a sa place. Et les smartphones ont immortalisé, l'instant. Au cimetière d'Ain Beida ou repose Hasni, une couronne de fleurs a été déposée par leś organisateurs, Khaled Brahim Bakhti, Nasro "Apico", les membres de l'association sur sa sépulture et ou l'on s'est recueilli en présence de la veuve de Hasni, Mme Chakroune Mellouka et sa mère, Noureddine Gafaiti, Kader "Sonacome", Talbi, Belwahrani, des jeunes, des femmes venus de Chlef, Blida, Mostaganem, Béjaïa et de Gambetta.

"L'association n'a voulu étrenner sa première action culturelle que par un bel hommage a Hasni. Avec les moyens du bord, humblement. Nous avons sollicité les autorités. Toute aide, tout soutien, sont les bienvenus. Nous avons une pensée a tous les martyrs. Hasni, nous est très cher...". Soulignera sa mémoire, Khaled Brahim Bakhti, président de l'Association Art, culture et protection du patrimoine musical oranais. Hier, un concert-tribute, devait être animé par une pléiade de chanteurs de raï, chaoui, assimi... tels que Kouider Bensaid, Hakim´Salhi, Kader Japonais, Cheb Rayane, un raïman marocain vivant en Belgique...